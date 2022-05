Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Ikea ha annunciato la sua ultima iniziativa per la casa intelligente. Sta rilasciando un hub per la casa intelligente pronto per Matter, chiamato Dirigera, oltre a un'app Ikea Home rinnovata.

Se vi siete mai chiesti perché certi dispositivi per la casa intelligente funzionano con alcuni e non con altri, allora vorrete sapere di Matter, l'ultimo standard di interoperabilità wireless che minaccia di scuotere il settore. Pocket-lint ha una guida completa sul funzionamento di Matter. Ma non c'è da preoccuparsi. Ikea promette che Dirigera e la sua app Ikea Home saranno entrambi semplici da usare, descrivendoli come "convenienti, facili da navigare e di facile utilizzo", soprattutto per le persone che iniziano il loro viaggio nella tecnologia della casa intelligente.

"Con il nuovo hub Dirigera per i prodotti intelligenti, gli utenti saranno in grado di collegare tutti i prodotti intelligenti IKEA al sistema e di gestirli singolarmente, in set o in gruppo nella nuova app intelligente Ikea Home", ha dichiarato Ikea. "Questo consente agli utenti di creare diverse scene con funzioni preimpostate dei prodotti intelligenti e aumenta le opzioni di personalizzazione della casa intelligente".

Ricordiamo che questa non è la prima incursione di Ikea nella casa intelligente.

All'inizio di quest'anno, Ikea ha lanciato la lampada altoparlante Vappeby Spotify e ha aggiornato il diffusore da scaffale Symfonisk con Sonos. Nel 2014, l'azienda ha lanciato l'hub/gateway per la casa intelligente Tradfri e un'app. Ikea ha dichiarato che i clienti possono ancora utilizzare il vecchio hub Tradfri e che gli attuali "prodotti IKEA possono essere collegati e funzionare ugualmente bene con l'hub Dirigera".

L'hub Dirigera e la nuova app Ikea per la casa intelligente saranno lanciati nell'ottobre 2022.

Scritto da Maggie Tillman.