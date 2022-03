Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il gigante dei set-top box Humax ha annunciato una nuova presa intelligente Wi-Fi , in un ingresso a sorpresa nel mercato della casa intelligente .

L'azienda è nota soprattutto per i suoi box Android TV, Freeview e Freesat, anche se il suo nuovo accessorio intelligente suggerisce un perno verso la più ampia casa intelligente.

La presa stessa può essere collegata sia all'Assistente Google che ad Alexa , fungendo da alternativa più intelligente alle normali opzioni.

Tuttavia, un'integrazione più avanzata per i possessori di Humax Aura è disponibile tramite Google Home, con la spina che può essere accesa e spenta tramite il telecomando del set-top box.

Per coloro che desiderano le proprie sequenze, Humax Wi-Fi Smart Plug può anche essere intrecciato nel mondo diIFTTT .

Come per le prese rivali, anche l'accessorio può essere controllato tramite l'app per impostare i programmi, con Humax Smart Living (disponibile su iOS e Android) che consente agli utenti di impostare timer e orari per l'accensione o l'accensione della presa e dei dispositivi collegati spento.

È interessante notare che registrerà anche il consumo energetico dei dispositivi collegati, fornendo uno sguardo a corrente, potenza, tensione e kWh totali. Tutto questo viene quindi reimmesso nell'app, che consente agli utenti di tenere traccia delle tendenze nei grafici nel tempo e, ovviamente, di utilizzarlo per ridurre potenzialmente il consumo di energia.

C'è anche una chiusura a prova di bambino che copre i tre pin della spina, per proteggere i bambini da urti accidentali.

La spina sarà venduta al dettaglio per £ 14,95 ed è disponibile da Humax , anche se non siamo sicuri quando o se il dispositivo arriverà ad altri mercati.

Scritto da Conor Allison.