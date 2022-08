Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Uscire di casa è sempre un rischio.

Avete un grande spazio pieno dei vostri beni più preziosi che lasciate completamente vuoto per lunghi periodi. E questo è inevitabile. Dovete andare al lavoro. Avete commissioni da sbrigare. Inoltre, le vacanze vi tengono lontani da casa per giorni o addirittura settimane.

La protezione è fondamentale.

È qui che entra in gioco la telecamera EZVIZ CB8 Battery PT. Questa telecamera intelligente è l'aggiunta perfetta alla vostra configurazione di sicurezza per molti motivi. Questo articolo esamina alcune delle caratteristiche principali che consentono alla telecamera EZVIZ CB8 Battery PT di proteggere la vostra casa.

Cosa succede quando una normale telecamera di sicurezza individua un intruso?

Purtroppo niente di che. La telecamera registra ciò che sta accadendo, ma non può fare nulla per impedire l'intrusione.

La telecamera EZVIZ CB8 Battery PT è diversa grazie al suo sistema Active Guard, che combina due efficaci misure preventive. Innanzitutto, è dotata di una forte sirena che inizia a suonare non appena rileva una persona in movimento all'interno della casa. In secondo luogo, la sirena è accompagnata da una coppia di faretti che lampeggiano ripetutamente per far capire agli intrusi e a chiunque si trovi nei pressi della vostra proprietà che qualcosa non va.

Con il sistema Active Guard, la telecamera EZVIZ CB8 Battery PT è in grado di spaventare ladri e intrusi prima che facciano danni.

Registrare un filmato di un intruso non significa molto se il video è pixelato. Non sarà possibile vedere il volto della persona o altri elementi identificativi. Di conseguenza, il filmato è meno utile di quanto potrebbe essere.

Grazie alla risoluzione 2K, con la telecamera EZVIZ CB8 Battery PT non dovrete preoccuparvi di questo problema. Ogni fotogramma catturato è cristallino e rende molto più facile l'identificazione degli intrusi.

La telecamera EZVIZ CB8 Battery PT può registrare filmati fino a 210 giorni prima di dover essere ricaricata. Ciò significa che è possibile limitare i tempi di inattività della registrazione, in modo che la telecamera sia quasi sempre operativa.

Ma se si desidera una protezione 24/7 per 365 giorni all'anno?

La telecamera EZVIZ CB8 Battery PT offre anche questo se la si collega a un pannello solare EZVIZ. Questi pannelli forniscono una fonte di alimentazione costante, in modo da non lasciare mai la casa vulnerabile perché il dispositivo deve essere ricaricato.

Per quanto prezioso sia il sistema Active Guard, sembra anche un dispositivo che potrebbe essere attivato da qualsiasi movimento in casa. Forse temete che gli animali domestici che si muovono davanti alla telecamera possano far scattare gli allarmi, interrompendo la vostra giornata (o il vostro sonno notturno).

La buona notizia è che EZVIZ ha tenuto conto di questi problemi con l'implementazione del sistema Smart Human Motion Detection. Questo sistema utilizza un algoritmo di rilevamento della forma di una persona per assicurarsi di avvisare solo gli oggetti di forma umana che si muovono all'interno della casa.

Anche una risoluzione 2K potrebbe non essere in grado di mostrare tutto ciò che è necessario vedere se qualcuno si aggira furtivamente in casa al buio. Anche la visione notturna standard non è di grande aiuto a causa della tinta verde che si applica a tutto ciò che la telecamera registra.

Per catturare ogni dettaglio di un intruso, è necessario un colore pieno in ogni momento.

Anche in questo caso, la telecamera EZVIZ CB8 Battery PT è all'altezza.

Registra video a colori indipendentemente dall'ora del giorno. Ciò significa che le registrazioni offrono chiarezza sia in termini di risoluzione che di colore. Quando si inviano i filmati alle autorità, queste potranno ampliare la ricerca in base al colore degli abiti indossati dall'intruso e alle sue caratteristiche generali.

La telecamera EZVIZ CB8 Battery PT è dotata di uno slot MicroSD compatibile con schede fino a 256 GB di capacità. Si tratta di un aspetto importante, perché è necessaria una scheda di memoria di grandi dimensioni per archiviare filmati in 2K.

I video con risoluzione 2K richiedono circa 2,4 GB di spazio di archiviazione per ogni ora di registrazione. Nell'arco di 24 ore, si arriva a 57,6 GB. Con una scheda MicroSD da 256 GB, è possibile registrare più di quattro giorni di filmati prima di dover cancellare qualcosa. Inoltre, il CB8 supporta la registrazione in caso di rilevamento di una persona o di un movimento, per massimizzare ulteriormente l'uso dello spazio di archiviazione.

La maggior parte delle telecamere di sicurezza punta in un'unica direzione e registra. Anche le telecamere rotanti sono limitate dal loro campo visivo, il che significa che non possono registrare tutto ciò che accade intorno a loro nello stesso momento.

Grazie alla copertura panoramica della telecamera EZVIZ CB8 Battery PT, è possibile vedere tutto. La telecamera offre una registrazione panoramica a 360 gradi per garantire che gli intrusi non possano abusare dei punti ciechi.

Con le sue registrazioni di alta qualità, la vista panoramica e l'intelligente sistema di rilevamento umano, la telecamera EZVIZ CB8 Battery PT è la soluzione ideale per la sicurezza domestica. Si basa sulle telecamere di sicurezza standard con una serie di funzioni che la rendono più efficace. Combinando tutto questo con il sistema Active Guard, si ottiene una telecamera che offre misure preventive e la capacità di raccogliere prove utili.