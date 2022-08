Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Ogni volta che mettete a letto il vostro bambino, iniziate a preoccuparvi un po'. Magari avete installato baby monitor e telecamere. Ma siete preoccupati che non registrino tutto ciò che avete bisogno di vedere.

E se succede qualcosa che i monitor e le telecamere non rilevano?

Oppure, forse non avete un bambino. Ma avete animali domestici e volete assicurarvi che siano al sicuro (e non distruggano la casa) quando non siete in casa.

In ogni caso, avete bisogno di telecamere all'avanguardia che riprendano tutto ciò che avete bisogno di vedere. EZVIZ offre la gamma di telecamere di sicurezza C6, che offre opzioni per chi ha un budget limitato e per chi vuole sfruttare l'intelligenza artificiale avanzata (AI) per una maggiore protezione.

Non lasciatevi ingannare dalla parola "budget" quando si tratta della telecamera C6N. Pur essendo l'opzione più economica della gamma C6, è comunque ricca di funzioni che consentono di sorvegliare i bambini e controllare gli animali domestici.

Indipendentemente dal luogo in cui vi trovate, potete utilizzare il vostro dispositivo smart per osservare ciò che la telecamera registra. Finché si dispone di una connessione a Internet, è possibile trasmettere in tempo reale le riprese sul proprio telefono per vedere sempre cosa sta succedendo.

Oltre alla visione dal vivo, la telecamera C6N offre una ricezione audio chiara che consente di sentire se sta accadendo qualcosa al di fuori della visuale della telecamera.

A volte, un bambino che piange o un animale domestico eccitabile ha solo bisogno di sentire la vostra voce per calmarsi. Il C6N offre questa possibilità grazie al suo sistema di comunicazione bidirezionale. Potrete tranquillizzare il vostro caro con il suono della vostra voce o comunicare facilmente con il vostro partner mentre si occupa di tutto.

È necessario vedere tutto ciò che accade nella stanza per garantire la sicurezza del bambino o dell'animale domestico. Grazie alle funzioni di panoramica e inclinazione motorizzate, il C6N offre una copertura visiva a 360 gradi. Ciò significa che il vostro bambino o animale domestico non finirà in nessun punto cieco e non sarà sorvegliato.

Il C6N registra in alta definizione a 1080p, garantendo tutta la chiarezza visiva di cui avete bisogno. Tutti i piccoli dettagli vengono visualizzati, il che significa che è possibile vedere piccoli cambiamenti nelle espressioni del bambino o dell'animale domestico che potrebbero indicare la presenza di un problema.

Volete sapere se il vostro bambino o animale domestico si muove quando non è sorvegliato. Grazie al suo sistema di tracciamento intelligente, il C6N rileva automaticamente gli oggetti in movimento e invia un avviso per consentirvi di osservare ciò che sta accadendo in tempo reale. Ciò significa che non dovrete più preoccuparvi che il vostro bambino o animale domestico si metta in pericolo, perché potrete sempre intervenire.

Se siete alla ricerca di un ulteriore livello di protezione, l'EZVIZ C6 offre un passo avanti rispetto alla qualità già straordinaria del C6N. Lo fa sfruttando molte delle caratteristiche principali del C6N.

Grazie a complessi algoritmi basati sull'intelligenza artificiale, il C6 offre più del semplice rilevamento del movimento. È in grado di determinare le forme di persone e animali domestici, consentendo di distinguerli da oggetti irrilevanti in movimento.

Ad esempio, supponiamo che abbiate posizionato un cellulare nella stanza del vostro bambino. Il C6 è abbastanza intelligente da capire che il movimento del cellulare non è abbastanza importante da inviare un avviso all'utente. Ma se il vostro bambino inizia a muoversi, sarete avvisati immediatamente.

Può essere difficile capire se il vostro piccolo si è svegliato solo in base al movimento. Ecco perché la C6 è dotata di un sistema di rilevamento dell'attività vocale che vi avvisa se qualcuno inizia a parlare nella stessa stanza in cui si trova la telecamera.

In questo modo è possibile sapere se controllare il bambino o l'animale domestico in base al rumore e al movimento.

Il modello C6 si basa sul video a 1080p del modello C6N e offre riprese in 2K. Ciò significa una chiarezza visiva ancora maggiore, in modo da poter vedere esattamente ciò che accade nella stanza. Con le riprese in 2K, è possibile catturare anche i piccoli dettagli del video.

Sia il C6N che il C6 offrono una copertura a 360 gradi, ma il C6 fa un ulteriore passo avanti essendo completamente panoramico. Ciò significa che non è necessario attendere che la telecamera ruoti o si sposti per vedere cosa sta accadendo. La C6 cattura le immagini dell'intera stanza in una sola volta.

Indipendentemente dalla scelta del modello C6N o C6, si ottiene un dispositivo di monitoraggio della sicurezza domestica intelligente e potente. Entrambe le opzioni registrano filmati in alta definizione e dispongono di una tecnologia di rilevamento del movimento che vi avvisa di qualsiasi movimento sospetto.

Il C6 porta le cose a un livello superiore grazie alla tecnologia AI e alle funzioni più avanzate. Ma chi ha un budget limitato non dovrebbe rinunciare al C6N, che rappresenta comunque un notevole upgrade rispetto ai normali baby e pet monitor.