(Pocket-lint) - Che si tratti dell'interno o dell'esterno della propria proprietà, innumerevoli persone in tutto il mondo si stanno rendendo conto di quanto possa essere utile una videocamera o un campanello intelligente. Queste telecamere di sicurezza consentono di tenere sotto controllo la casa ovunque ci si trovi, offrendo una tranquillità senza pari.

EZVIZ è uno dei marchi di sicurezza domestica più fidati e affidabili al mondo, con una gamma completa di telecamere di sicurezza. L'azienda è nota per la produzione di un'ampia gamma di telecamere di sicurezza per tutte le esigenze di budget, di spazio e di obiettivi. Sia che si desideri una telecamera di sicurezza economica per una piccola casa o un kit di sicurezza completo per una proprietà molto più grande, EZVIZ ha le soluzioni adeguate.

EZVIZ offre una vasta gamma di telecamere di sicurezza, quindi abbiamo pensato di aiutarvi a scegliere il tipo di dispositivo più adatto a voi. Di seguito troverete una panoramica generale delle telecamere di sicurezza EZVIZ, suddivise in tre categorie: telecamere di sicurezza per interni, telecamere di sicurezza per esterni e videocitofoni. Vi auguriamo di trovare i dispositivi di sicurezza EZVIZ ideali per la vostra casa o la vostra azienda!

EZVIZ offre una gamma completa di telecamere di sicurezza per interni con diverse risoluzioni, funzioni e capacità di memorizzazione. Ciò che accomuna tutte le telecamere di sicurezza per interni è la facilità di installazione. Le telecamere di sicurezza per interni EZVIZ possono essere facilmente fissate alla parete senza cablaggio, il che le rende ideali per gli affittuari. Inoltre, tutte le telecamere EZVIZ possono fornire avvisi intelligenti con rilevamento del movimento e registrare video di alta qualità.

Risoluzione 1080p

Obiettivo grandangolare da 108°

Visione notturna fino a 12 metri (40 piedi)

Rilevamento del movimento con tre modalità di allarme: silenzioso, segnale acustico breve e sirena

Funzione di chiamata bidirezionale

Fino a 256 GB di schede microSD

Questa videocamera incredibilmente compatta è super discreta grazie al suo design minuscolo, ma offre comunque video nitidi e chiari ogni volta che ne avete bisogno, compresa una visione notturna davvero solida.



Visualizza le offerte su Amazon US | Amazon DE | Amazon FR | Amazon NL | Amazon ES

Risoluzione 2K+ con zoom digitale 4x

Visione notturna intelligente fino a 10 metri (33 piedi)

Copertura visiva a 360° con panoramica e inclinazione motorizzate

Modalità Sleep per la privacy

Rilevamento automatico del movimento

Rilevamento intelligente degli oggetti in movimento

Funzione di chiamata bidirezionale

Fino a 256 GB di schede microSD

Per una telecamera da posizionare su una superficie come una libreria o un tavolino da caffè, il TY1 è perfetto: è in grado di eseguire una panoramica e di inclinarsi per guardare intorno alla stanza secondo le necessità, consentendo di avere una visione completa degli oggetti.



Vedi le offerte su EZVIZ US | EZVIZ DE | EZVIZ FR | EZVIZ NL | EZVIZ ES



EZVIZ offre una suite completa di telecamere di sicurezza per esterni che proteggono la vostra casa da potenziali intrusi. Tutte le telecamere di sicurezza per esterni sono dotate di funzionalità avanzate di protezione dagli agenti atmosferici, che le rendono resistenti all'acqua, alla polvere e ad altri elementi ambientali. Inoltre, è possibile fissare la telecamera da esterno a superfici metalliche senza cablaggio, rendendola una vera e propria installazione wire-free. Possono anche essere alimentate da pannelli solari.

Risoluzione 2K+

Fino a 270 giorni di autonomia (batteria ricaricabile da 10400 mAh)

Telecamera 100% wire-free - non è necessario alcun cablaggio o fonte di alimentazione

Memoria eMMC integrata da 32 GB

visione notturna a colori

Design resistente alle intemperie (IP66)

Rilevamento intelligente del movimento umano

Allarmi attivati dal movimento con sirene o faretti ad alto volume

Avvisi vocali personalizzabili

Funzione di chiamata bidirezionale

Compatibile con il pannello solare EZVIZ

Questa telecamera, totalmente resistente alle intemperie, offre un'incredibile qualità video e un'impressionante durata della batteria per facilitare l'installazione e garantire la massima tranquillità.

Vedi offerte su EZVIZ US | Amazon DE | Amazon FR | Amazon NL | Amazon ES

La prima telecamera di sicurezza per esterni di livello commerciale al mondo con doppio obiettivo

Un obiettivo cattura la luminosità dell'ambiente e l'altro cattura i colori ottimali

Visione notturna a colori senza luci supplementari per una visione naturale

Rilevamento intelligente del movimento/forma di persone e veicoli con funzionalità AI

Allarmi attivati dal movimento con sirene o faretti ad alto volume

Design resistente alle intemperie (IP67)

Avvisi vocali personalizzabili

Funzione di chiamata bidirezionale

Fino a 256 GB di schede microSD

Per la visione notturna più incredibile, questo è un must, che offre il tipo di sicurezza di cui godono normalmente le proprietà commerciali.



Visualizza le offerte su Amazon US | Amazon DE | Amazon FR | Amazon NL | Amazon ES



EZVIZ offre campanelli video che consentono di tenere sotto controllo la porta di casa attraverso il telefono. Riceverete avvisi ogni volta che qualcuno si avvicina alla vostra proprietà, dopodiché potrete comunicare con i visitatori tramite un citofono. I diversi campanelli video EZVIZ hanno diversi livelli di precisione nel rilevamento delle persone e dei movimenti, che li rendono gli strumenti ideali per tenere al sicuro la vostra casa quando non ci siete.

Risoluzione 1080p

Obiettivo verticale da 170°

Rilevamento intelligente di persone e movimenti grazie all'intelligenza artificiale

Visione notturna fino a 5 metri (16 piedi)

Funzione di chiamata bidirezionale

Design resistente alle intemperie (IP65)

Fino a 256 GB di schede microSD

Questo eccellente campanello video consente di vedere facilmente chi è alla porta, grazie a un obiettivo grandangolare e a video molto chiari.

Visualizza le offerte su Amazon US | Amazon DE | Amazon FR | Amazon NL | Amazon ES



Risoluzione 2K+

Obiettivo verticale ultragrandangolare da 176°

Fino a 115 giorni di autonomia (batteria ricaricabile da 5200 mAh)

Rilevamento intelligente di persone e movimenti grazie all'intelligenza artificiale

Visione notturna fino a 5 metri (16 piedi)

Design resistente alle intemperie

Si abbina a una suoneria per interni con diverse suonerie

Avvisi intelligenti anti-manomissione

Fino a 256 GB di schede microSD

Con una risoluzione pari a quella di una telecamera completa, questo campanello assicura che non vi sfugga nulla al di fuori della porta a cui lo posizionate.



Vedi le offerte su EZVIZ US | Amazon DE | Amazon FR | Amazon NL | EZVIZ ES



EZVIZ offre un'ampia gamma di telecamere di sicurezza intelligenti per case di ogni dimensione ed esigenza. Sia che stiate cercando una telecamera di sicurezza per interni, una telecamera di sicurezza per esterni o un campanello video, avete numerose opzioni. Consultate le specifiche per trovare la videocamera di sicurezza ideale per le vostre esigenze specifiche.