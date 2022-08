Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I videocitofoni vi permettono di tenere sotto controllo la vostra proprietà anche quando non siete in casa. Potete vedere chi si avvicina alla porta di casa, registrare i filmati delle consegne, interagire con i fattorini e persino individuare potenziali intrusi di notte. Ma quando si scelgono i campanelli video, si deve prendere una decisione importante: è necessario un campanello video cablato o a batteria?

EZVIZ è uno dei produttori leader a livello mondiale di sistemi di sicurezza intelligenti con una gamma completa di campanelli video, sia cablati che a batteria. I campanelli video di EZVIZ sono dotati di funzioni intelligenti di rilevamento del movimento, visione notturna a infrarossi e funzioni di interfono, che li rendono ideali sia per i proprietari di casa che per gli affittuari. Ma quale campanello video EZVIZ vi serve?

Questo articolo descrive i vantaggi unici dei campanelli video cablati e a batteria, fornendovi tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione consapevole sull'acquisto. Descriviamo inoltre i migliori videocitofoni EZVIZ e le loro caratteristiche.

Il vantaggio principale dei videocitofoni filari è che non ci si deve preoccupare di ricaricarli. Una volta installati, i videocitofoni cablati possono essere dimenticati. Essendo collegati alla rete elettrica, continueranno a funzionare fino a quando ci sarà la corrente elettrica in casa. I tradizionali videocitofoni filari richiedono spesso un cablaggio, mentre i videocitofoni EZVIZ si installano facilmente senza l'aiuto di un professionista.

Se andate in vacanza per lunghi periodi o avete bisogno di campanelli video per una casa di villeggiatura, potreste prendere in considerazione le opzioni cablate. Se non sarete a casa per lunghi periodi, è meglio acquistare un campanello video cablato che non dovrà essere ricaricato ogni due settimane o mesi. Potrete essere certi di essere avvisati di eventuali intrusi o visitatori.

Risoluzione 1080p

Obiettivo verticale da 170°

Rilevamento di persone e movimenti con tecnologia AI

Visione notturna fino a 5 metri (16 piedi)

Interfono bidirezionale

Vedi le offerte su Amazon US | Amazon DE | Amazon FR | Amazon NL | Amazon ES

Risoluzione 2K+

Obiettivo verticale ultragrandangolare da 176°

Rilevamento della sagoma di persone e veicoli con tecnologia AI

Visione notturna fino a 5 metri (16 piedi)

Interfono bidirezionale

Visualizza le offerte su Amazon US | Amazon DE | Amazon FR | Amazon NL | Amazon ES

I videocitofoni a batteria sono indipendenti dalla rete elettrica. In caso di interruzione di corrente o di blackout, non dovrete preoccuparvi di perdere l'accesso ai filmati di sicurezza. Inoltre, alcuni intrusi tagliano le linee elettriche di una casa per spegnere potenziali telecamere di sicurezza, ma questa tattica non funziona con i videocitofoni a batteria. I campanelli video EZVIZ sono anche a prova di manomissione: attivano l'allarme quando qualcuno cerca di manometterli.

I videocitofoni a batteria possono essere portati da una casa all'altra senza problemi. Non essendo collegati all'impianto elettrico della casa, sono estremamente portatili. Inoltre, non è necessario preoccuparsi di un'installazione professionale o di manomettere l'impianto elettrico della casa. I videocitofoni a batteria sono ideali per chi è in affitto.

I tradizionali campanelli video a batteria avevano un grosso problema: dovevano essere ricaricati ogni due settimane, il che era insostenibile. Ma i videocitofoni EZVIZ sono dotati di batterie ricaricabili da 5200 mAh che possono durare 115 giorni. Ciò significa che dovrete ricaricare i vostri videocitofoni solo ogni quattro mesi.

Batteria ricaricabile da 5200 mAh

Fino a 115 giorni di autonomia

Allarme anti-manomissione

Suoneria WiFi inclusa

Risoluzione 2K

Obiettivo verticale ultragrandangolare da 176°

Rilevamento di persone e movimenti con tecnologia AI

Visione notturna fino a 5 metri (16 piedi)

Interfono bidirezionale

Visualizza le offerte su EZVIZ US | Amazon DE | Amazon FR | Amazon NL | Amazon ES

Se si desidera un aumento della risoluzione a più di 2K, è possibile acquistare l'EZVIZ DB2 Pro, che offre un gradito upgrade.

Vedi le offerte su EZVIZ US | Amazon DE | Amazon FR | Amazon NL | EZVIZ ES

Sia i campanelli con cavo che quelli a batteria offrono vantaggi unici. È necessario scegliere il sistema di sicurezza domestico ideale in base alle proprie esigenze e ai propri obiettivi.