Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Fino a poco tempo fa, la maggior parte delle telecamere di sicurezza era collegata alla rete elettrica o necessitava di una fonte di alimentazione. Ma i sistemi di sicurezza cablati hanno un difetto innato: sono soggetti a blackout e interruzioni di corrente. Inoltre, sono inaccessibili agli affittuari che non possono collegare nuovi dispositivi alle loro case per non perdere il deposito cauzionale. Ma EZVIZ ha lanciato una gamma di telecamere di sicurezza a batteria e a energia solare che superano questi problemi, rendendole ideali per tutti.

HB8 e BC1C 2K+ di EZVIZ sono telecamere da esterno estremamente potenti che non devono essere collegate a una fonte elettrica. Sono telecamere di sicurezza alimentate a batteria e compatibili con i pannelli solari, il che le rende ideali per gli affittuari. Questo articolo descrive i vantaggi unici dei sistemi di sicurezza a batteria e a energia solare e le caratteristiche delle telecamere di sicurezza EZVIZ.

Quando la maggior parte delle telecamere di sicurezza sono pubblicizzate come wireless, non sono veramente prive di fili. Possono essere prive di fili in termini di connessione di rete, in grado di collegarsi alla rete WiFi di casa. Ma non sono dotate di fonti di alimentazione indipendenti: devono essere collegate a una fonte di alimentazione, come una presa elettrica. Le telecamere di sicurezza a batteria di EZVIZ, invece, sono davvero prive di fili: si possono attaccare a superfici magnetiche senza fili.

Le telecamere di sicurezza EZVIZ non devono essere collegate alla rete elettrica di casa. Le telecamere di sicurezza cablate possono essere collegate a qualsiasi presa elettrica, mentre quelle alimentate a batteria non richiedono alcun collegamento a cavi. Se siete in affitto, potete facilmente trasportare la telecamera di sicurezza da una casa all'altra e installarla senza problemi. Le telecamere EZVIZ sono perfette per chi è in affitto, perché non deve preoccuparsi di perdere la cauzione o di chiedere l'approvazione dei proprietari.

Le telecamere di sicurezza tradizionali dipendono dalla corrente elettrica. I potenziali intrusi possono tagliare la fonte di alimentazione della casa per renderle inattive e inefficaci. Inoltre, in caso di blackout, le telecamere di sicurezza cablate smettono di funzionare. Le telecamere di sicurezza a batteria di EZVIZ, invece, non dipendono dalla rete elettrica e possono registrare video anche in assenza di corrente. Anche se potenziali intrusi interrompono l'alimentazione, la videocamera li riprenderà comunque.

EZVIZ HB8 è alimentata da una batteria ricaricabile da 10.400 mAh, così come EZVIZ BC1C 2K+. HB8 può offrire fino a 210 giorni di autonomia continua, mentre BC1C 2K+ offre fino a 270 giorni di autonomia continua. Non è necessario preoccuparsi di sostituire o ricaricare la batteria ogni due settimane. Una volta installata la telecamera, si può essere certi che rimarrà attiva per oltre mezzo anno.

L'unico inconveniente di una telecamera di sicurezza alimentata esclusivamente a batteria è che bisogna ricordarsi di ricaricarla ogni due mesi. Ma le telecamere di sicurezza EZVIZ sono compatibili anche con il pannello solare EZVIZ. È possibile collegare il pannello solare accanto alla telecamera per garantire che la batteria sia costantemente caricata dal sole, in modo da non doversi mai preoccupare di ricaricarla. Lo sfruttamento dell'energia solare per alimentare le telecamere di sicurezza garantisce un utilizzo continuo.

Ora che conoscete i vantaggi unici delle telecamere di sicurezza a batteria e a energia solare, dovete trovare la telecamera di sicurezza ideale per le vostre esigenze. EZVIZ offre due potenti telecamere di sicurezza per esterni alimentate a batteria e a energia solare: HB8 e BC1C 2K+. Di seguito ne descriviamo le caratteristiche e le funzionalità uniche e offriamo i link per l'acquisto delle telecamere.

Batteria ricaricabile da 10.400 mAh

Fino a 210 giorni di autonomia

Compatibile con il pannello solare EZVIZ

Risoluzione 2K+

Memoria eMMC da 32 GB incorporata

Visione notturna a colori

Design resistente alle intemperie



Rilevamento intelligente del movimento umano

Funzione di chiamata bidirezionale

Visualizza l'offerta su EZVIZ US | Amazon DE | Amazon FR | Amazon ES | Amazon NL

Batteria ricaricabile da 10400 mAh

Fino a 270 giorni di autonomia

Compatibile con il pannello solare EZVIZ

Risoluzione 2K+

Memoria eMMC integrata da 32 GB

Visione notturna a colori

Design resistente alle intemperie (IP66)

Rilevamento intelligente del movimento umano

Funzione di chiamata bidirezionale

Visualizza l'offerta su EZVIZ US | Amazon DE | Amazon FR | Amazon ES | Amazon NL

Le telecamere di sicurezza a batteria e a energia solare sono ideali per chi vuole mantenere i propri sistemi di sicurezza indipendenti dalla fonte di alimentazione collettiva. È più sicuro e più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alle telecamere di sicurezza cablate. Potete esplorare la gamma di telecamere di sicurezza di EZVIZ per trovare quella che soddisfa le vostre esigenze.