(Pocket-lint) - Le telecamere di sicurezza tradizionali hanno un grande difetto: l'impossibilità di monitorare ogni centimetro della proprietà. Anche le telecamere di sicurezza più sofisticate con obiettivi grandangolari presentano punti ciechi che possono essere manipolati da ospiti indesiderati. Con le telecamere di sicurezza tradizionali, l'unico modo per eliminare i punti ciechi è quello di installare più telecamere in ogni spazio per ottenere diverse angolazioni, il che può essere piuttosto costoso e scomodo. Le telecamere Pan-and-tilt, invece, consentono di coprire ogni angolo della proprietà per eliminare tutti i punti ciechi.

EZVIZ ha recentemente presentato la C8W Pro, una delle telecamere pan-and-tilt più sofisticate al mondo. A differenza delle telecamere di sicurezza tradizionali, la C8W Pro utilizza l'intelligenza artificiale e le funzioni di rilevamento umano per orientarsi verso la fonte del movimento. Invece di acquistare diverse telecamere di sicurezza per diverse angolazioni, è possibile coprire tutti gli angoli con una sola telecamera. Oltre alla C8W Pro, è possibile trovare altre telecamere pan-and-tilt nella linea di telecamere di sicurezza C8.

In questo articolo vengono descritte le caratteristiche più interessanti della telecamera EZVIZ C8W Pro, la telecamera pan-and-tilt.

EZVIZ C8W Pro è una telecamera di sicurezza con risoluzione 2K e copertura panoramica a 360°. Il meccanismo pan-and-tilt del dispositivo funziona con le funzioni di rilevamento del movimento e di rilevamento delle persone per fornire un'immagine completa dell'ambiente circostante. Il dispositivo è dotato di 340° di rotazione orizzontale e 80° di rotazione verticale, sufficienti a coprire tutti gli angoli possibili. Se combinata con le funzioni di rilevamento del movimento e di auto-tracking, la visione panoramica a 360° prende davvero vita.

EZVIZ C8W Pro dispone di un potente algoritmo di intelligenza artificiale in grado di identificare i movimenti di persone e veicoli. Invece di concentrarsi solo sul movimento, che può verificarsi anche a causa di foglie o insetti tremanti, l'intelligenza artificiale di C8W Pro si concentra sulla forma di veicoli e persone. In questo modo, il C8W Pro elimina i falsi allarmi provenienti da oggetti inanimati. È inoltre possibile personalizzare le zone di rilevamento per eliminare i movimenti provenienti da determinate aree, come la strada.

Il C8W Pro può agganciare le aree che registrano il movimento di persone e veicoli. Una volta agganciata la fonte del movimento, la telecamera ruota per seguire il movimento dell'uomo e registrare l'attività. È possibile utilizzare questa funzione per seguire le attività dei propri animali domestici o dei propri cari. E se un intruso entra o si avvicina alla vostra proprietà, potete essere certi che la telecamera seguirà i suoi movimenti.

Uno dei problemi che si riscontrano con le telecamere pan-and-tilt tradizionali è che non sempre riescono a riprendere le angolazioni più importanti. La C8W Pro consente invece di programmare fino a 12 angolazioni importanti. Indipendentemente dalla complessità del tracciamento, l'obiettivo della telecamera si concentrerà sugli angoli più importanti, come i punti di ingresso e di uscita della casa. Anche dopo aver seguito i movimenti, tornerà sempre agli angoli di interesse.

Il C8W Pro è dotato di un microfono incorporato che consente di comunicare con potenziali intrusi, visitatori o addetti alle consegne. È sufficiente parlare nell'app dello smartphone per comunicare con i visitatori. È il mezzo ideale per spaventare potenziali intrusi o parlare con gli addetti alle consegne. Potete comunicare agli addetti alle consegne dove volete che posizionino i vostri pacchi o se avete altre istruzioni.

La telecamera C8W Pro dispone di una visione notturna dinamica con tre potenti modalità: visione notturna a colori, visione notturna in bianco e nero e visione notturna intelligente. La telecamera è dotata di due faretti incorporati che forniscono una visione notturna a colori. Se non si desidera accendere i faretti, è possibile passare alla visione notturna a infrarossi, che fornisce fino a 30 metri di visione in bianco e nero. Oppure si può utilizzare la visione notturna intelligente, che si trasforma in visione notturna a colori quando vengono rilevati movimenti umani.

La telecamera C8W Pro è dotata di una funzione di difesa attiva che consente di proteggere la proprietà da potenziali intrusi. Quando i sensori di rilevamento delle persone e del movimento della telecamera identificano gli intrusi, la telecamera inizia a suonare una forte sirena e a far lampeggiare due faretti. Questo è il mezzo più efficace per spaventare gli intrusi e impedire loro di entrare nella vostra proprietà.

Doppio obiettivo intelligente per una correzione ottimale del colore

Modalità di visualizzazione Picture-in-picture per confrontare i filmati in diretta e quelli registrati

Zoom misto Ultra HD 8x per una visione ottimale

Fino a 30 metri di visione notturna a infrarossi

Risoluzione 1080p con tecnologia video H.265

Copertura panoramica a 360° con funzionalità pan-and-tilt

352° di rotazione orizzontale e 95° di rotazione verticale

Rilevamento della sagoma umana con tecnologia AI per avvisi precisi

Interfono bidirezionale integrato

Tre modalità di visione notturna - a colori, in bianco e nero o intelligente

EZVIZ C8W Pro è senza dubbio una delle telecamere pan-and-tilt più potenti e sofisticate sul mercato. Oltre a eliminare i punti ciechi, il meccanismo motorizzato di pan-and-tilt funziona con il rilevamento umano AI e le funzioni di auto-tracking per garantire una precisione ottimale delle riprese. Se siete alla ricerca di una telecamera di sicurezza avanzata che non possa essere elusa da potenziali intrusi, vale la pena prendere in considerazione la serie EZVIZ C8.

