Come scegliere una scheda microSD per le telecamere di sicurezza domestiche intelligenti

(Pocket-lint) - Se avete investito in una telecamera di sicurezza domestica intelligente o in un campanello video, è probabile che sia dotata di uno slot per schede microSD.

A seconda dell'uso che si fa della telecamera di sicurezza, la scelta della scheda SD giusta potrebbe essere più importante del previsto.

In questa guida vi spiegheremo tutto quello che c'è da sapere sulla scelta della scheda giusta per il vostro lavoro.

Ovviamente la scheda microSD viene utilizzata per la registrazione dei video, ma nel mondo della tecnologia domestica intelligente si potrebbe pensare di poter archiviare tutto nel cloud.

È certamente possibile fare affidamento solo sull'archiviazione cloud e la maggior parte delle telecamere domestiche intelligenti funziona tranquillamente senza una scheda SD installata, ma ci sono alcuni motivi per cui si dovrebbe considerare la registrazione in locale.

In primo luogo, in caso di interruzione di Internet, la vostra telecamera intelligente non sarà in grado di registrare nulla senza una scheda microSD installata. Per questo motivo, per essere più tranquilli, preferiamo sempre avere una scheda nelle nostre fotocamere.

In secondo luogo, l'utilizzo dell'archiviazione locale consente spesso di evitare i costi di abbonamento, in quanto non è necessario memorizzare i dati sui server del provider della telecamera. Questo aspetto diventa sempre più importante se si dispone di più telecamere di marche diverse, in quanto il pagamento di un abbonamento per ogni marca si accumulerà rapidamente.

L'utilizzo di un metodo di registrazione locale aumenta anche la privacy, poiché i dati vengono conservati dall'utente e non inviati a Internet.

Infine, l'utilizzo di una scheda microSD consente di avere più opzioni di registrazione. Molti servizi cloud non consentono di registrare ininterrottamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma se lo si desidera, è possibile farlo con una scheda microSD; inoltre, di solito è disponibile un'opzione che consente di sovrascrivere i filmati più vecchi una volta che la scheda è piena, assicurando così di avere sempre una registrazione nel caso in cui se ne abbia bisogno.

Esiste un'ampia varietà di classificazioni delle schede SD, che si trovano sulla confezione e sugli elenchi dei prodotti. Con un numero così elevato di classificazioni, può essere difficile tenere traccia del significato di ciascuna di esse, quindi ecco un rapido riepilogo.

Esistono tre tipi principali di schede microSD: SD, SDHC e SDXC. In sostanza, queste classificazioni indicano la capacità massima di archiviazione di un certo tipo di scheda SD.

Le schede microSD standard sono state introdotte nel 2005 e all'epoca avevano una capacità di archiviazione massima di 2 GB. All'epoca era impressionante, ma ovviamente da allora la strada è stata lunga.

SDHC è l'acronimo di Secure Digital High Capacity, il fattore di forma rimane lo stesso ma queste schede hanno una capacità massima di 32 GB.

SDXC significa Secure Digital Extended Capacity (capacità estesa) e può arrivare fino a ben 2 TB. La maggior parte delle schede moderne riporta il logo SDXC.

Le classificazioni di velocità sono un po' più complicate, in quanto esistono tre standard principali che si sovrappongono in larga misura. Spesso si trovano pubblicizzati tutti e tre contemporaneamente.

Tutte le classificazioni hanno lo stesso scopo: la velocità minima di scrittura sequenziale della scheda. Il modo più semplice per comprendere queste classificazioni è controllare la tabella seguente:

I requisiti di velocità della scheda SD variano a seconda dei modelli di telecamera di sicurezza, quindi è meglio consultare il manuale per verificare quali sono i requisiti necessari. Come regola generale, tuttavia, se la telecamera può registrare con risoluzioni superiori a 1080p, come 2K e 4K, è consigliabile utilizzare una scheda con velocità di Classe 10 / UHS 1 / V10 o superiore.

È relativamente recente l'arrivo sul mercato di schede microSD progettate specificamente per le telecamere di sicurezza, ma per chi prende sul serio la propria sicurezza si tratta di un'aggiunta gradita.

La maggior parte delle schede SD è progettata per l'uso in telefoni e fotocamere, dove in genere si registra per circa mezz'ora alla volta e non tutti i giorni. Invece, registrare costantemente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è un compito più impegnativo che può consumare prematuramente la memoria.

È vero che qualsiasi scheda SD compatibile funziona, e se non si prevede una registrazione continua per lunghi periodi, una scheda microSD standard di livello consumer andrà benissimo. Tuttavia, se si desidera registrare tutto, vale la pena di verificare le opzioni specializzate come le schede Pro Endurance di Samsung, Max Endurance di SanDisk e la gamma Purple di Western Digital.

Il principale vantaggio offerto dalle schede SD specializzate è che sono testate per la resistenza e le loro garanzie lo riflettono. Con una scheda SD standard, la registrazione costante potrebbe rapidamente invalidare la garanzia, mentre la scheda Samsung Pro Endurance illustrata in questo articolo ha una durata di 140.000 ore di registrazione per un periodo di 16 anni.

Potreste trovare anche una migliore resistenza alle temperature estreme, che può essere importante per le telecamere da esterno. In genere queste caratteristiche vengono pubblicizzate insieme a quelle relative alla resistenza all'acqua e alla polvere, il che è un aspetto positivo, ma noi saremmo più preoccupati per la nostra telecamera in caso di infiltrazioni d'acqua. Tuttavia, è bello sapere che i file saranno protetti.

Scritto da Luke Baker. Modifica di Britta O'Boyle.