(Pocket-lint) - Ezviz vende un'ampia gamma di telecamere di sicurezza domestiche intelligenti, che funzionano molto bene con Google Home se si desidera integrarle nell'ecosistema esistente.

Tuttavia, se provate a trasmettere il feed live della telecamera al vostro Nest Hub o Chromecast, probabilmente scoprirete che non funziona come previsto.

Ma non preoccupatevi, la soluzione è semplicissima e vi illustreremo tutti i passaggi, compresa l'impostazione del dispositivo in Google Home, se non l'avete già fatto.

Per prima cosa, dovrete assicurarvi che la vostra telecamera Ezviz sia impostata e funzionante nell'app Ezviz; potete seguire le istruzioni incluse per renderla operativa.

Una volta accertato che funziona come dovrebbe, passate all'app Google Home e seguite i passaggi seguenti:

Accedere al proprio account Google Home Nella schermata iniziale, nell'angolo in alto a sinistra, toccate il simbolo Più Selezionate Imposta un dispositivo dalle opzioni Quindi scegliere Lavora con Google Trovare e selezionare Ezviz nell'elenco o cercarlo toccando l'icona di ricerca. Inserire il nome utente e la password di Ezviz e autorizzare Google Home. Una volta che il servizio è stato collegato correttamente, seguite le istruzioni per aggiungere il vostro dispositivo.

Una volta che la telecamera Ezviz è collegata a Google Home, dovrebbe essere facile dire qualcosa come "Ehi Google, mostrami la telecamera del giardino sul display del soggiorno".

Tuttavia, è probabile che questa operazione restituisca un errore che indica che il flusso non è disponibile. Ciò è dovuto al fatto che la maggior parte (se non tutte) le telecamere Ezviz hanno la crittografia del flusso abilitata per impostazione predefinita.

Naturalmente, la crittografia è un'ottima cosa quando si tratta di privacy e sicurezza, ma non lo è altrettanto quando impedisce di visualizzare il feed della telecamera.

Dovrete quindi decidere se siete disposti a correre un rischio leggermente più elevato per rendere il flusso accessibile dai vostri display Google.

Se avete deciso di disabilitare la crittografia, ecco come fare:

Aprite l'applicazione Ezviz sul vostro smartphone o tablet Selezionare la fotocamera Aprire il menu Impostazioni toccando l'icona del dado in alto a destra Scegliere Impostazioni di sicurezza Individuare la Crittografia video e disattivare il cursore Ripetere l'operazione se si dispone di più telecamere Ezviz.

Una volta completati i passaggi, il feed della telecamera dovrebbe essere trasmesso normalmente.

Scritto da Luke Baker. Modifica di Britta O'Boyle.