Hive Hub 360 sta perdendo un'importante funzione di sicurezza

(Pocket-lint) - Hive ha iniziato a inviare e-mail ai clienti per ricordare loro che l'Hub 360 sta per perdere la capacità di rilevare suoni specifici e che ciò avverrà presto.

Attualmente Hive Hub 360 è in grado di rilevare quando si verificano determinati suoni in casa, come la rottura di un vetro o l'abbaiare di un cane, ad esempio. Ma l'azienda ha iniziato a inviare e-mail ai clienti esistenti per avvertirli che la funzione di rilevamento dei suoni verrà eliminata a partire dal 5 gennaio 2023. Una volta terminata, le funzioni di rilevamento dei suoni non saranno più disponibili per coloro che hanno il loro Hive Hub 360 attivo e funzionante a casa.

Naturalmente Hive si affretta a ricordare che tutte le altre funzioni dell'Hub 360 rimarranno inalterate nonostante la perdita del rilevamento del suono, ma probabilmente questa sarà una magra consolazione per coloro che si sono affidati a questa funzione fino a questo momento.

Per quanto riguarda il motivo di questa decisione, Hive afferma semplicemente di avere "grandi progetti per rendere le case britanniche più efficienti dal punto di vista energetico e meno costose da gestire". Continua dicendo che sta interrompendo i prodotti e le funzioni di sicurezza intelligenti per potersi "concentrare sullo sviluppo di altre tecnologie per la casa intelligente che ci avvicineranno al Net Zero".

Si tratta di una scelta nobile, ma a nessuno piace perdere funzioni già funzionanti, soprattutto se sono state fondamentali per l'acquisto di un componente hardware.

"Non preoccupatevi, tutto il resto funzionerà normalmente. Solo che non vi avvertirà più dei suoni che si sentono in casa", dice Hive.

Scritto da Oliver Haslam.