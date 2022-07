Hive abbandona le ambizioni di smart home, abbandonando il supporto ai dispositivi a partire dal 2022

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Hive ha inviato un'e-mail ai suoi clienti annunciando che l'azienda sta per terminare il supporto per alcuni dei suoi prodotti per la casa intelligente.

Hive ha iniziato con il suo termostato intelligente. Cercando di competere con i prodotti del calibro di Nest, offriva una soluzione semplice e popolare perché faceva parte di British Gas. La gamma si è estesa ad altri sensori, prima che l'azienda si avventurasse nei prodotti per la casa intelligente.

Il progetto era di offrire un'app per controllare il sistema Hive, che coprisse il riscaldamento, le luci e la sicurezza domestica. Si trattava di un sistema progettato per essere tenuto insieme da Hive Hub 360, in grado di avvisare anche in caso di vetri rotti, allarmi antincendio e cani che abbaiano.

Hive ha dichiarato che per perseguire l'obiettivo Net Zero e rendere le case più efficienti dal punto di vista energetico, ritirerà il supporto per una serie di funzioni. La prima ad essere eliminata sembra essere il rilevamento del suono su Hive Hub 360, che cesserà il 31 dicembre 2022.

Inoltre, l'azienda sta terminando il supporto per le telecamere e i prodotti per il rilevamento delle perdite. Le telecamere per interni ed esterni Hive View cesseranno di essere supportate il 1° agosto 2025.

La telecamera per interni di prima generazione cesserà di essere supportata dal 1° agosto 2023.

HomeShield sarà supportato solo fino al 1° agosto 2025 e il sensore di perdite sarà supportato solo fino al 1° settembre 2023.

Sulle FAQ di Hive è possibile trovare maggiori informazioni sul cambiamento di rotta: l'azienda afferma che svilupperà tecnologie intelligenti per rendere le case più efficienti dal punto di vista energetico e più economiche da gestire.

Forse è arrivato il momento di abbandonare la nave e investire in Ring o Nest.

