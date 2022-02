Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Hive , di British Gas, ha annunciato che sta finalmente lanciando il suo nuovo termostato compatto: Hive Thermostat Mini .

Il primo importante aggiornamento della piattaforma Hive dal 2018, Hive Thermostat Mini è un termostato wireless a parete e, sebbene sia più piccolo, assomiglia ancora molto al precedente Hive . È anche meno costoso. Nel Regno Unito, il nuovo termostato intelligente costa solo £ 119 - e questo include l'hub. Se hai già configurato un hub Hive, puoi ottenere il termostato Hive Mini per soli £ 59.

Il mini termostato supporta la tecnologia di geolocalizzazione, il che significa che, per la prima volta, Hive può utilizzare la posizione del tuo smartphone per determinare se hai lasciato il riscaldamento acceso quando non ci sei. Può anche accoppiarsi con il sensore porta dell'alveare, consentendoti di creare pianificazioni. Puoi includere anche i membri della tua famiglia, in modo che possa capire se anche loro stanno uscendo di casa. C'è anche una modalità di protezione antigelo che accende il riscaldamento quando la temperatura scende al di sotto di una certa soglia in modo che i tubi della tua casa non si congelino e non scoppino.

Con il servizio di abbonamento Hive Heating Plus, che costa £ 3,99 al mese, puoi ottenere consigli sulla programmazione e risparmiare fino a £ 10 al mese sulle bollette energetiche, secondo Hive. E, sì, puoi persino controllare il tuo Hive Mini con Google Assistant o Amazon Alexa, se lo desideri.

Risparmia GRANDE sulle centrali elettriche portatili con la vendita di Natale di EcoFlow Di Pocket-lint International Promotion · 1 dicembre 2021 Questa vendita significa che puoi fare ottimi affari sulle centrali elettriche di EcoFlow.

In altre parole: questo mini termostato Hive è intelligente.

Presentato come un'alternativa più economica all'originale Hive Thermostat, Hive Thermostat Mini e il nuovo servizio di programmazione intelligente Heating Plus sono ora disponibili per l' acquisto dal sito Web di Hive nel Regno Unito.

Tieni presente che Hive ha annunciato per la prima volta il suo nuovo mini termostato lo scorso inverno.

Scritto da Maggie Tillman.