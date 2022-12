Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google ha annunciato che una serie di dispositivi Google Home e Nest supportano ora Matter, compreso il nuovo sistema Nest WiFi Pro.

Ciò significa che è possibile utilizzare i dispositivi Google Nest e Android come hub per controllare il resto del kit per la casa intelligente attraverso l'app Google Home, purché anch'essi siano abilitati a Matter.

Matter è un nuovo standard per la casa intelligente che ha il sostegno di un gran numero di produttori di hardware grandi e piccoli. Oltre a Google, Apple, Amazon e Samsung sono tutti a bordo, insieme ad altri produttori di dispositivi intelligenti, come Philips Hue, Eve e Nanoleaf.

Aggiungendo il supporto Matter ai propri dispositivi, Google consente di configurare e controllare facilmente l'hardware di terze parti attraverso i propri sistemi, senza dover ricorrere a più bridge o hub.

Oltre al Nest Wifi Pro, Matter è stato aggiunto all'altoparlante Google Home originale, a Google Home Mini, a Nest Mini, a Nest Audio, a Nest Hub (prima e seconda generazione) e a Nest Hub Max. Il dispositivo dovrebbe aver scaricato automaticamente l'ultimo aggiornamento, ma in caso contrario è necessario controllare nell'app Google Home.

I dispositivi Android che supportano il Fast Pair possono ora essere utilizzati anche per configurare più rapidamente i prodotti Matter.

Scritto da Rik Henderson.