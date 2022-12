Come resettare il display dell'altoparlante o dell'hub Nest di Google

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amiamo i prodotti Nest di Google, ma nessun dispositivo è perfetto. Se avete deciso di vendere il vostro, di cederlo a una persona cara o se state riscontrando problemi tecnici, potreste voler eseguire un reset di fabbrica.

Non è difficile da realizzare, ma il metodo per farlo varia da dispositivo a dispositivo. Inoltre, non è possibile farlo nell'app Google Home, ma è necessario premere un pulsante fisico.

Ecco come si fa su ogni dispositivo:

Google Nest Mini, Home e Home Mini

Per il Nest Mini e l'Home Mini, è necessario innanzitutto capire quale sia il vostro dispositivo, poiché a prima vista sembrano quasi identici.

Capovolgendo il dispositivo e osservando la base, il Google Home Mini ha un pulsante di reset fisico sul fondo, mentre il Nest Mini non ce l'ha.

Google Home Mini

Se si possiede l'Home Mini, è sufficiente premere e tenere premuto il pulsante di reset finché non si sente un suono che conferma il reset.

Una volta udito il suono, è possibile rilasciare il pulsante e attendere il completamento dell'operazione. Il lavoro è finito.

Google Nest Mini

Se si possiede il Nest Mini, il reset è leggermente più complicato, ma comunque molto semplice. Seguite la procedura descritta di seguito:

Far scorrere l'interruttore di disattivazione del microfono su abilitato Toccare e tenere premuta la parte superiore dell'altoparlante, al centro dell'area con le quattro luci LED. Continuare a tenere premuto finché non si sente un suono di conferma del reset Lasciare la presa e attendere il completamento del reset

Google Nest Hub e Nest Hub Max

Per il Google Nest Hub e il suo fratello maggiore Nest Hub Max, la procedura di reset è la stessa. Basta seguire questi passaggi:

Sul retro di Nest Hub, tenere premuti contemporaneamente entrambi i pulsanti del volume. Continuare a tenere premuto fino a quando l'Hub non vi dirà che si sta resettando. Lasciare la presa e attendere il completamento del processo

Audio di Google Nest

C'è un'altra procedura leggermente diversa per l'altoparlante più grande di Google. Ecco come funziona:

Far scorrere l'interruttore di disattivazione del microfono su attivato Toccare e tenere premuta la parte anteriore dell'altoparlante, al centro vicino alla parte superiore, sopra i quattro LED. Tenere premuto finché non si sente il suono di reset Lasciare la presa e attendere il completamento del reset

