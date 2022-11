Google Assistant ottiene finalmente i controlli parentali che i bambini meritano

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google ha annunciato che i suoi altoparlanti e display intelligenti saranno dotati di controlli parentali per l'Assistente Google e che saranno disponibili entro poche settimane.

L'Assistente Google è più di qualcosa con cui le persone interagiscono sui loro telefoni e Google afferma di sapere che molti bambini utilizzano l'assistente digitale su dispositivi condivisi. Per aiutare i genitori a proteggere i loro figli, Google ha dichiarato che sta introducendo una serie di nuove funzioni che, a suo parere, renderanno più sicuro l'uso di Assistant.

I nuovi controlli parentali di Google Assistant verranno introdotti nelle prossime settimane e saranno disponibili tramite le app Google Home, Family Link e Google Assistant su Android e iPhone. Secondo l'azienda, i genitori potranno modificare le impostazioni di contenuti multimediali come musica e podcast, nonché attivare o disattivare varie funzioni di Assistant. Ci sarà anche un'opzione per configurare i tempi di inattività per i bambini.

Google ha anche annunciato Kids Dictionary, una nuova aggiunta ad Assistant che gli permetterà di rispondere ai bambini in modo diverso da come potrebbe fare con un adulto. Utilizzerà la corrispondenza vocale per sapere con chi sta parlando e quindi restituirà risposte adatte all'età quando gli verrà chiesto di definire le parole.

Infine, Google sta introducendo nuove voci adatte ai bambini che possono essere facilmente attivate semplicemente dicendo "Ehi Google, cambia voce". Google afferma che le nuove voci sono state progettate per riflettere diversi accenti e voci basate sui modi di parlare delle diverse comunità. I bambini e i genitori possono scegliere la voce che preferiscono.

Scritto da Oliver Haslam.