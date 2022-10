Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google ha dichiarato che i proprietari di telecamere e campanelli Nest possono finalmente visualizzare i loro feed in un browser web per la prima volta, dopo averlo promesso lo scorso anno.

Chiunque possieda una delle cinque videocamere e campanelli Nest di Google può ora visitare home.google.com ed effettuare l'accesso per vedere cosa succede nella propria casa. Secondo Google, i proprietari potranno vedere le immagini in diretta delle loro telecamere, passare allo schermo intero e persino allo zoom.

Ci saranno anche alcune opzioni di amministrazione per coloro che vogliono tenere sotto controllo ciò che le loro telecamere stanno facendo, ha confermato Google tramite un post sul blog. Lo stato delle telecamere e altro ancora possono essere visualizzati effettuando il login, e l'azienda afferma che continuerà a lavorare per migliorare l'offerta esistente e aggiungere altre funzioni alle telecamere in futuro.

I cinque dispositivi compatibili sono:

Nest Cam (a batteria) e Nest Cam (via cavo)

Nest Cam con proiettore (via cavo)

Nest Doorbell (a batteria), Nest Doorbell (cablato) e Nest Doorbell (cablato, 2a generazione)

Nest Cam per interni e Nest Cam per esterni

Nest Cam IQ per interni e Nest Cam IQ per esterni

Per quanto riguarda i controlli delle videocamere offerti da Google, è possibile accendere e spegnere le singole videocamere, risvegliare le videocamere a batteria quando sono inattive (a patto che abbiano ancora la batteria) e altro ancora.

È importante notare che Google sta chiedendo aiuto e feedback su questa nuova funzione, per cui è bene che vi mettiate in contatto con noi se avete idee o richieste. Sul sito web di Google Home c'è un pulsante "Invia feedback" che aspetta solo di essere cliccato.

Scritto da Oliver Haslam. Modifica di Britta O'Boyle.