Come visualizzare le telecamere di Google Nest su un desktop

(Pocket-lint) - Da tempo gli utenti del campanello video Nest Hello di Google e delle vecchie videocamere Nest possono controllare le loro videocamere e campanelli tramite un browser. Lo stesso non si può dire per chi possiede il Nest Doorbell (a batteria), il Nest Doorbell (cablato, seconda generazione) o le Nest Cam di ultima generazione.

Fino alla fine di ottobre 2022, chi possedeva le videocamere Nest di ultima generazione, il campanello a batteria o il campanello cablato di seconda generazione doveva utilizzare l'app Google Home su un cellulare o un tablet per vedere cosa stava succedendo.

Il 25 ottobre 2022, tuttavia, Google ha rilasciato un aggiornamento che consente agli utenti di vedere le loro videocamere Nest 2021 - comprese Nest Cam Floodlight, Nest Cam Indoor e Nest Cam Outdoor e i campanelli Nest (sia il modello a batteria che quello cablato di seconda generazione) - tramite un desktop e un browser.

Ecco come visualizzare le telecamere Nest o i campanelli video di Google sul web.

Accedere a home.google.com sul computer desktop Accedere con lo stesso account Google utilizzato nell'app Google Home. Potrete vedere subito i flussi in diretta delle vostre telecamere. È inoltre possibile passare dalla visualizzazione di una singola telecamera a quella di più telecamere.

Potrete vedere i flussi in diretta di tutte le vostre telecamere e campanelli Nest, compresi i modelli più vecchi che potete vedere attraverso il browser web Nest. Sarà inoltre possibile accendere o spegnere le telecamere, risvegliare le telecamere a batteria quando sono inattive e visualizzare lo stato delle telecamere.

Se non vedete ancora l'aggiornamento, Google ha detto di continuare a controllare. L'aggiornamento dovrebbe essere distribuito entro la prossima settimana.

Quali telecamere e campanelli sono compatibili con Google Home web?

Le seguenti telecamere e campanelli sono compatibili con l'esperienza desktop di Google Home:

Nest Cam (a batteria e Nest Cam (via cavo))

Nest Cam con proiettore (con cavo)

Campanello Nest (a batteria)

Campanello Nest (cablato) - in precedenza Nest Hello

Campanello Nest (cablato, 2a generazione)

Nest Cam per interni

Nest Cam per esterni

Nest Cam IQ per interni

Nest Cam IQ per esterni

