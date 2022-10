Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nell'ambito di una serie di annunci pubblicati su Twitter, Google ha reso noti i dettagli di Nest Renew, un servizio che funzionerà con i termostati Nest per aiutare gli utenti statunitensi a sfruttare fonti energetiche più pulite e meno costose e a ridurre l'impronta di carbonio.

Il servizio, che esce oggi in anteprima, sposterà automaticamente l'utilizzo del riscaldamento e del raffreddamento nei momenti in cui è possibile sfruttare al massimo le fonti energetiche pulite della zona, come l'energia eolica e solare, invece di quella prodotta dal carbone e dal gas.

Oltre a questa funzione Energy Shift, gli utenti dei termostati Nest avranno accesso a sfide mensili, consigli per il risparmio energetico e la possibilità di estendere il loro impatto positivo indirizzando i fondi di Nest Renew a partner no-profit attraverso l'Energy Impact Program.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

L'adesione al livello base è gratuita, ma c'è anche Nest Renew Premium, che fa un ulteriore passo avanti e abbina all'elettricità da combustibili fossili utilizzata in casa una quantità di energia pulita sufficiente a coprire una famiglia media degli Stati Uniti. Questo avviene con l'acquisto di crediti di energia rinnovabile da fonti eoliche e solari statunitensi e costa 10 dollari al mese.

Il sistema di sicurezza domestica X-Sense è il regalo di Natale perfetto per la sicurezza della tua famiglia Di Pocket-lint International Promotion · 11 novembre 2021 Questo sistema è un modo ideale per assicurarsi che la tua casa e la tua famiglia siano al sicuro.

Entrambe le cose dovrebbero avere un impatto positivo sia sull'ambiente che sulle vostre bollette, il che, dal nostro punto di vista, è un vantaggio per tutti. I clienti statunitensi possono aderire fin da ora senza dover cambiare fornitore di servizi. Speriamo in una diffusione più ampia.

Scritto da Verity Burns.