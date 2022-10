Nest Wifi Pro è dotato di Wi-Fi 6E e copre oltre 2.000 piedi quadrati

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google non aspetta l'evento Made by Google di giovedì per annunciare i suoi prodotti. Oltre al nuovo campanello Nest, ha annunciato il Nest Wifi Pro, un nuovo hub per il suo sistema di rete mesh che aggiunge la connettività Wi-Fi 6E e una portata più ampia.

Il Nest Wifi Pro è già disponibile per il pre-ordine al prezzo di 189,99 sterline (199,99 dollari) ed è disponibile in diversi colori (almeno negli Stati Uniti): neve, lino, nebbia e citronella.

Un singolo Nest Wifi Pro è in grado di offrire una copertura internet wireless fino a 2.200 piedi quadrati (120 metri quadrati).

È più grande dei punti Nest Wifi o Google Wifi disponibili in precedenza, è compatibile con Matter ed è dotato di connettività Bluetooth LE.

Dispone di due porte Ethernet da 1 Gbps ed è compatibile con le configurazioni mesh Google/Nest Wifi esistenti. È inoltre possibile acquistare il nuovo modello Pro in una confezione da tre per iniziare.

Durante l'evento Made by Google di questa settimana, Google presenterà altri dispositivi, tra cui gli smartphone Pixel 7 e Pixel 7 Pro e lo smartwatch Pixel Watch, il suo primo indossabile Wear OS costruito internamente.

