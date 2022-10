Google rivela Nest Doorbell Wired, che sostituisce Nest Hello

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google ha annunciato diversi nuovi prodotti per la casa intelligente tramite un thread su Twitter dal suo account ufficiale Made By Google, il primo dei quali è un campanello Nest cablato di seconda generazione.

Il Nest Doorbell (Wired), come viene giustamente chiamato, è il successore del campanello Nest Hello lanciato nel 2018. Presenta un design simile a quello del Nest Doorbell (Battery), arrivato nel 2021, e offre una "visuale della telecamera più alta e migliorata", secondo Google. Il corpo è realizzato in materiale riciclato al 43%, con un sensore e un alloggiamento della telecamera neri nella parte superiore e un grande pulsante con un anello a LED nella parte inferiore.

Il thread su Twitter che rivela il Nest Doorbell (Wired) dice che sarà possibile vedere dalla testa ai piedi le persone che si presentano alla porta di casa, così come i pacchi, sia di giorno che di notte. Come suggerisce il nome, il nuovo campanello è cablato come il Nest Hello, quindi non dovrete preoccuparvi di ricaricare la batteria, ma dovrete installarlo se non avete già un campanello cablato.

Il Nest Doorbell (Wired) offre avvisi intelligenti per sapere cosa c'è alla porta, ad esempio un pacco, e ha anche avvisi di volti noti, come quelli offerti dal Nest Doorbell (Battery) e dal rebranded Nest Hello. Riceverete tre ore di avvisi di eventi e, con un abbonamento a Nest Aware, potrete consultare fino a 10 giorni di cronologia continua.

Il Google Nest Doorbell (Wired, 2nd Gen) è disponibile in quattro colori - Snow, Linen, Ash e Ivy - e i clienti statunitensi possono preordinarlo dal Google Store al prezzo di 179,99 dollari. I prezzi e la disponibilità per il Regno Unito e l'Europa non sono ancora stati rivelati.

Scritto da Britta O'Boyle.