Il nuovo campanello Nest avvistato sugli scaffali di Best Buy prima del lancio

(Pocket-lint) - Giovedì prossimo, durante l'evento Made by Google, dovrebbero essere annunciati diversi nuovi prodotti Nest. E, se l'ultima fuga di notizie è indicativa, uno di questi sarà una nuova versione del suo campanello cablato.

Questo perché il prodotto di Google è già stato avvistato sugli scaffali di Best Buy negli Stati Uniti.

Un lettore ha inviato a 9to5Google una foto della scatola di vendita del nuovo Nest Doorbell cablato, che sostiene sia stata scattata all'interno di uno dei negozi. Nell'angolo in basso a sinistra si legge "Wired" (cablato) e "2nd Generation" (seconda generazione). Il modello a batteria esistente riporta la dicitura "Battery" in basso a sinistra.

È stato riferito che erano esposte due opzioni di colore: una bianca e l'altra grigio scuro. Si pensa che ci saranno anche altre alternative.

Un altro dettaglio importante è che è stato mostrato anche il prezzo del nuovo Doorbell. Il prezzo sarà di 179,99 dollari e verrà rilasciato domani, 4 ottobre.

Si tratta di un prezzo stranamente anticipato, considerando che il lancio del dispositivo è previsto solo per l'evento del 6 ottobre. Tuttavia, Google ha rilasciato dettagli e video ufficiali su altri prodotti di punta, come il suo primo smartwatch Wear OS, il Pixel Watch.

Anche questo è stato avvistato nei negozi, anche se in magazzino e non in vendita.

Mancano ancora alcuni giorni al grande evento, per cui quanto è probabile che vengano svelati altri dispositivi prima dell'evento? Forse ne possedete già uno? Fateci sapere se è così.

