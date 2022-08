Il misterioso dispositivo Google Nest appare sulla FCC

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Un misterioso "dispositivo wireless" di Google è apparso sul sito web della Federal Communications e le speculazioni suggeriscono che potrebbe trattarsi di un nuovo dispositivo Nest.

L'elenco è stato individuato da 9to5Google e si riferisce a un dispositivo chiamato semplicemente "G28DR" e descritto come un dispositivo wireless certificato per l'uso con Bluetooth e Wi-Fi, anche se non si fa menzione di altre opzioni di connettività come NFC o UWB.

L'annuncio dice anche che il dispositivo misterioso avrà una batteria da 3,65 V e sembra che sarà caricato tramite USB e l'etichetta apparirà sul "retro" del dispositivo. In base agli indizi, sembra che la cosa più probabile sia un nuovo dispositivo Nest, anche se al momento non è chiaro quale potrebbe essere.

Sebbene sia previsto un nuovo modello del campanello cablato Nest Hello, questo non dovrebbe essere dotato di batteria, a meno che non abbia un'opzione di backup in caso di interruzione di corrente. È possibile che il dispositivo sia anche un'altra aggiunta al portafoglio di Nest Cam, dato che alcune delle opzioni attuali utilizzano una batteria da 3,65 V come back up, ed è anche possibile che si tratti di un nuovo termostato Nest, che dovrebbe essere aggiornato, o forse di un altoparlante Nest.

Per ora non c'è nulla di confermato e non ci aspettiamo che lo sia per un po', ma sarà sicuramente interessante vedere cosa apparirà. L'elenco FCC per il misterioso "dispositivo wireless" dice che le foto e il manuale non saranno disponibili prima di gennaio, quindi sembra che potremmo aspettare ancora un po' per avere la conferma di cosa si tratta.

Google dovrebbe annunciare i Pixel 7 e 7 Pro a ottobre - la data non è ancora stata confermata - ma non si sa ancora se all'evento potrebbero comparire anche nuovi dispositivi Nest.

Scritto da Britta O'Boyle.