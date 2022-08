Come cambiare la suoneria del videocitofono di Google Nest

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google Nest offre due diversi campanelli video nel suo portafoglio, ma è possibile cambiare la suoneria del campanello solo su uno di essi per la maggior parte dell'anno.

Se si possiede il modello Google Nest Wired, che in precedenza si chiamava campanello Nest Hello, è possibile cambiare la suoneria solo durante i periodi stagionali in cui vengono rilasciati temi particolari. Per sapere come cambiare la suoneria durante le festività natalizie e di Halloween, consultate le nostre sezioni dedicate.

Se si possiede il campanello Nest Battery di Google, non solo si ha la possibilità di scegliere le suonerie stagionali quando sono disponibili, ma si ha anche la possibilità di cambiare la suoneria standard durante il resto dell'anno.

Chi desidera cambiare la suoneria del proprio videocitofono Nest - il modello a batteria - deve seguire i passaggi indicati di seguito. Qualunque sia il tono scelto dall'elenco, sarà lo stesso che sentirà la persona che preme il campanello, come ci si aspetterebbe, e sarà anche lo stesso che si sentirà su tutti gli altoparlanti Nest all'interno se sono stati attivati gli annunci ai visitatori.

Aprite l'app Google Home Cercate il vostro campanello Nest nell'elenco Toccare il campanello Nest Toccare l'ingranaggio Impostazioni in alto a destra dello schermo Toccare "Campanello". Toccare "Tema del campanello". Se sono disponibili temi stagionali, l'opzione viene visualizzata accanto ai temi classici. Se non ci sono temi stagionali disponibili in quel momento, apparirà immediatamente un elenco di temi. Scegliete la vostra nuova suoneria per il campanello Nest Ecco fatto. Il campanello video Nest si aggiornerà in pochi minuti.

Se si dispone del modello a batteria del videocitofono Nest, è possibile scegliere tra diverse opzioni di suoneria classiche.

In tutto sono sette, senza considerare le opzioni stagionali che compaiono durante l'anno. Le opzioni standard sono le seguenti:

Ding Dong

Festa di compleanno

Buon compleanno

Nido classico

Digitale

Campane

Westminster

Scritto da Britta O'Boyle.