Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Google potrebbe presto lanciare una funzione chiamata 'Look and Talk' che permetterà agli utenti di Google Nest Hub Max di dare semplicemente uno sguardo al loro display intelligente per attivare Google Assistant.

La funzione - precedentemente chiamata Blue Steel - è stata avvistata con il suo nuovo nome da 9to5Google nel codice di una versione beta dell'app Google (13.14) caricata sul Google Play Store.

Secondo il sito, Google ha spiegato che la funzione 'Look and Talk' permette agli utenti di "guardare il display fino a 5 piedi di distanza per parlare con Google" senza dover dire le parole "Hey Google" o "OK Google".

Si dice che l'elaborazione necessaria avrà luogo sul Nest Hub Max stesso e non sarà inviato al cloud, e la funzione funzionerà con Face Match e Voice Match in modo che Assistant funzioni ancora per ogni singolo utente.

Secondo il codice: "Il dispositivo si basa sul rilevamento della fotocamera e analizza il video per determinare se si desidera attivare l'Assistente. L'Assistente potrebbe attivarsi quando non era tua intenzione, se rileva erroneamente che vuoi il suo aiuto. Il tuo video viene elaborato sul dispositivo e non viene inviato ai server di Google".

"Se gli altri vogliono usare Look and Talk, possono impostarlo nella loro app Home o nelle impostazioni dell'app Assistant. È possibile disattivare questa funzione in qualsiasi momento nelle impostazioni di Face Match".

Al momento, il Google Nest Hub Max ha una fotocamera a bordo e quindi la funzione 'Guarda e Parla' sarà disponibile solo per coloro che hanno il dispositivo Max.

Per ora, non ci sono parole su quando questa funzione 'Guarda e Parla' potrebbe diventare ufficiale, ma con così tanti dettagli che la circondano, siamo fiduciosi che sarà presto.

Scritto da Britta O'Boyle.