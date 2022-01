Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Quante volte hai urlato "Hey Google, stai zitto!" o "Ok Google, basta!" al tuo display o altoparlante per la casa intelligente alimentato dall'Assistente Google?

Bene, Google ha finalmente reso un po' più facile e veloce dire all'Assistente Google di calmarsi e di smettere di divagare all'infinito...

Ora puoi semplicemente dirgli di "fermarsi". Giusto. Puoi mettere a tacere l'Assistente Google senza dover prima dire "Ehi Google". È un cambiamento piccolo ma sicuramente utile, che rende i comandi dell'assistente digitale un po' più casuali. Google ha affermato che sta attualmente implementando questa funzionalità, quindi assicurati di provarla.

Nuovo utile avviso sulla funzione dell'Assistente Google! Vuoi che il tuo display o altoparlante smart smettano di parlare? Dì solo "fermati": non è necessario #HeyGoogle. — Google (@Google) 25 gennaio 2022

Per essere chiari, devi comunque dire "Hey Google" per riattivare l'Assistente Google e interagire con l'assistente digitale nella maggior parte dei casi, ad esempio quando chiedi il tempo o per riprodurre una canzone. Ma ora, quando è nel bel mezzo della riproduzione di una melodia, ora puoi semplicemente urlare "Stop! Play Burn out by Midland", invece di "Hey Google, stop..."

Potrebbe farti risparmiare solo pochi secondi, ma, ehi, quei secondi si sommano.

