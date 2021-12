Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Gli smart display Nest Hub e Nest Hub Max di Google offrono una serie di fantastiche funzionalità. Sono ottimi hub domestici intelligenti, molto utili per seguire le ricette in cucina in vivavoce e brillanti cornici per foto digitali.

È una delle loro funzionalità più semplici che è anche una delle migliori: videochiamate e chiamate vocali. Ecco come configurare e utilizzare Google Nest Hub e Google Nest Hub Max per effettuare e ricevere videochiamate e chiamate vocali.

Nest Hub e Nest Hub Max di Google possono essere utilizzati per chiamate vocali e videochiamate, ma per le videochiamate dovrai configurare Google Duo o Zoom .

Nota: quando utilizzi Nest Hub per le videochiamate, sarai in grado di vedere il video della persona che stai chiamando, ma questa non potrà vederti perché su Nest Hub non è presente alcuna videocamera.

Per configurare Nest Hub e Nest Hub Max per le videochiamate, segui le istruzioni di seguito:

Apri lapp Google Home Tocca licona Impostazioni Scorri verso il basso fino a "Comunicazione" in Servizi Tocca "App video e voce" Tocca Google Duo e segui i passaggi di configurazione Tocca Zoom e segui i passaggi

Come accennato in precedenza, per effettuare una videochiamata utilizzando Nest Hub e Nest Hub Max, devi aver configurato Google Duo, Google Meet o aver collegato il tuo account Zoom.

Per Google Duo, potrai videochiamare solo un contatto che dispone anche di Google Duo. Se non sei sicuro che la persona che vuoi chiamare abbia Google Duo, puoi aprire lapp Google Duo direttamente sul tuo smartphone e cercare nellelenco dei contatti in alto. Sotto i contatti con Duo visualizzati nella sezione "Connettiti con Duo", vedrai un elenco del resto dei tuoi contatti senza Duo nella sezione "Invita a Duo".

È anche possibile accedere a questo elenco dallapp Google Home. Apri lapp Google Home > tocca licona Impostazioni > scorri verso il basso fino a "Comunicazione" > tocca App video e vocali > tocca licona Google Duo con il tuo numero.

Dopo aver configurato Google Duo, effettuare una videochiamata utilizzando Nest Hub o Nest Hub Max è molto semplice.

Dì "Ok Google" o "Ehi Google" Seguito da "Videochiamata [Nome del contatto]"

Anche terminare la videochiamata è facile. Tocca "Termina chiamata" sullo schermo o pronuncia "Ok Google" o "Ehi Google", seguito da "Termina chiamata", "Riaggancia", "Disconnetti" o "Stop".

Se utilizzi Google Meet o Zoom per ospitare una videochiamata:

Crea un invito di Google Calendar sul tuo telefono o laptop Invia linvito a tutti coloro che desideri aggiungere alla tua videochiamata o condividi lID riunione con loro Se utilizzi Meet, scegli lopzione "Aggiungi videoconferenza di Google Meet" Se utilizzi Zoom, assicurati che lID della riunione sia nel tuo calendario di Google Quindi dì "Ok Google, partecipa alla mia prossima riunione" Nest Hub e Nest Hub Max si uniranno alla prossima riunione nel tuo calendario Puoi anche dire "Ok Google, avvia una chiamata Zoom"

Tutti gli altoparlanti e i display di Google Home possono essere utilizzati per le chiamate vocali. Esistono tre modi diversi in cui i tuoi altoparlanti e display Google effettuano chiamate vocali, ma varia in base al paese in base alla disponibilità e anche alle funzionalità.

Le chiamate Duo consentono a altoparlanti e display di effettuare e ricevere chiamate video e vocali a chiunque disponga di un account Google Duo. Funziona in tutto il mondo, consente chiamate tra altoparlanti/display e dispositivi mobili e le chiamate sono gratuite.

Le chiamate supportate da Google consentono chiamate audio gratuite verso numeri di telefoni cellulari, fissi e aziendali, ma non puoi ricevere chiamate e il servizio funziona solo negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada.

La terza opzione è la chiamata mobile, che ti consente di collegare il tuo altoparlante al piano del tuo gestore di telefonia mobile. Anche in questo caso, non è possibile ricevere chiamate e questa opzione è disponibile solo con operatori selezionati negli Stati Uniti (Google Fi e Google Voice) e in Australia (Telstra).

Per configurare gli altoparlanti e i display Google Home per le chiamate Duo, segui le stesse istruzioni delle videochiamate:

Apri lapp Google Home Tocca licona Impostazioni Scorri verso il basso fino a "Comunicazione" in servizi Tocca App video e voce Tocca Google Duo e segui i passaggi di configurazione

Per configurare gli altoparlanti e i display di Google Home per le chiamate supportate da Google, segui queste istruzioni:

Apri lapp Google Home Tocca licona Home in basso Tocca laltoparlante o il display che desideri configurare per le chiamate supportate da Google Tocca lingranaggio Impostazioni nellangolo in alto a destra Scorri verso il basso fino a "Riconoscimento e personalizzazione" Attiva "Consenti risultati personali"

Dovrai anche attivare "Attività web e app" nel tuo Account Google per effettuare chiamate ai tuoi contatti. Per farlo:

Apri lapp Google Home Tocca il tuo account nellangolo in alto a destra Assicurati che laccount Google elencato sia lo stesso di quello collegato a Google Home Tocca "Gestisci il tuo account Google" Tocca "Dati e privacy" Seleziona "Attività web e app"

Con Voice Match abilitato, altri membri della tua casa possono utilizzare i propri contatti per effettuare chiamate sullaltoparlante o sul display di Google Home. Per consentire a più persone di utilizzare i propri contatti dallo stesso dispositivo, ogni persona deve configurare Voice Match. Per impostare Voice Match:

Apri lapp Google Home Tocca Impostazioni Scorri verso il basso fino allAssistente Google Tocca Voice Match Segui le istruzioni passo passo Da qui puoi anche vedere un elenco dei dispositivi condivisi con Voice Match

Proprio come effettuare una videochiamata su Nest Hub o Nest Hub Max, effettuare una chiamata vocale da un altoparlante o display Google Nest Home è molto semplice. Dì semplicemente "Ok Google" o "Ehi Google", seguito da:

"Chiama [nome contatto]"

"Chiama [nome dellattività]."

"Qual è l[attività] più vicina?" quindi "OK Google", "Chiamali".

"Chiama [numero di telefono]."

"Ricomponi".

Anche terminare la chiamata è facile. Dì semplicemente "Ok Google" o "Ehi Google", quindi "Termina la chiamata", "Riaggancia", "Stop", "Disconnetti".

Puoi anche toccare "Termina chiamata" sul display di Nest Hub Max e Nest Hub, toccare la parte superiore di Google Home o Google Home Max , toccare il centro di Google Nest Mini o toccare il lato di Home Mini per riagganciare una chiamata.

Buona chiamata! Per altri suggerimenti e trucchi su Google Home e Nest Hub, leggi la nostra funzione separata .