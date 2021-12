Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Gli altoparlanti intelligenti con assistente AI di Google sono supportati dai potenti algoritmi di ricerca e dall'ecosistema di Google, che li rendono un'ottima aggiunta a qualsiasi casa intelligente. Se stai valutando un acquisto o ti è stata regalata una coppia, potresti chiederti di cosa sono capaci più dispositivi Google Nest o Nest Hub.

Posizionati strategicamente intorno alla tua casa, diversi dispositivi Google Home o Nest possono migliorare la tua vita? Questa funzione spiega cosa puoi fare con più altoparlanti Google Home e Nest e perché ne vale la pena.

Iniziare con la configurazione di più dispositivi Google Home è un gioco da ragazzi. Puoi anche combinare e abbinare gli altoparlanti della casa intelligente, il che significa che puoi optare per un Google Nest Mini in camera da letto e un Nest Audio a grandezza naturale in soggiorno o solo una moltitudine di Mini sparsi per la casa. La scelta è tua.

Inizia scaricando l'app Google Home per il tuo dispositivo mobile (se non l'hai già fatto) e assicurati che i tuoi dispositivi Google Home o Nest siano collegati e accesi.

Una volta fatto, apri l'app e tocca "inizia" - sarai quindi in grado di seguire le istruzioni all'interno dell'app per configurare gli altoparlanti e collegarli al tuo account.

Se è la prima volta che configuri un dispositivo Google Home o Nest, ti consigliamo anche di dare un'occhiata al nostro articolo su suggerimenti e trucchi per ottenere il massimo dalla configurazione iniziale.

Ripeti il processo finché tutti i dispositivi non sono collegati al tuo account e sono attivi e funzionanti. Poi inizia il vero divertimento.

Una delle gioie del sistema Google Home/Nest è la possibilità di trasmettere messaggi su tutti i dispositivi della casa. Ciò significa che puoi inviare messaggi vocali da uno degli altoparlanti intelligenti a tutti gli altri dispositivi Google Home. Abbiamo spiegato come configurare la trasmissione in una funzione separata, ma una volta completata la configurazione, è davvero semplice come dire "OK Google, trasmetti..." seguito dal messaggio che desideri inviare.

Questa funzionalità registra un frammento della tua voce che viene poi riprodotto sugli altri dispositivi della casa. Vale la pena notare che se le persone non si aspettano di ascoltare il messaggio potrebbero essere colte alla sprovvista, quindi vale la pena assicurarti di attirare la loro attenzione per primo. "OK Google, trasmetti ascolta tutti, è ora di cena" è destinato a far precipitare i piedi a tavola.

All'interno dell'app Google Home, è possibile nominare i tuoi altoparlanti come preferisci per aiutarti a identificarli. Per farlo:

Apri l'app Google Home. Clicca sull'icona home in basso Scorri verso il basso fino al dispositivo in questione Fare clic sull'ingranaggio per accedere alle impostazioni Quindi trova "nome dispositivo" e imposta un nome dispositivo appropriato.

Ciò offre più vantaggi rispetto alla semplice capacità di identificare facilmente ciascun oratore all'interno dell'app. Alcuni comandi a Google possono quindi essere utilizzati per controllare un dispositivo Google Home da un altro. Ad esempio, in cucina dire "OK Google, riproduci una playlist rilassante sull'altoparlante del mio salotto" farebbe proprio questo.

Puoi anche impostare timer o sveglie per un altoparlante da un altro, in modo da poter impostare un timer di 10 minuti su Nest Hub Max in cucina da Nest Audio in soggiorno o viceversa, ad esempio.

Se sei interessato a far risuonare la musica in tutta la casa, la buona notizia è che anche i dispositivi Google Home sono in grado di farlo. Tutto ciò che serve sono pochi passaggi di configurazione e sei via.

Segui questi passaggi per creare il gruppo:

Apri l'app Google Home Fare clic sull'icona della home nella parte inferiore dello schermo Fare clic sul simbolo di aggiunta nell'angolo in alto a sinistra Fai clic su "crea gruppo di altoparlanti" Seleziona gli altoparlanti di Google Home che desideri includere, quindi scegli un nome logico per il gruppo

Una volta fatto, sei pronto per trasmettere l'audio agli altoparlanti di quel gruppo. La riproduzione di musica multi-room supporta Spotify, TuneIn Radio e YouTube Music, quindi tutto ciò che devi fare è dire "OK Google, riproduci la playlist della mia festa al piano di sotto" per far risuonare la musica (sostituisci "playlist della festa" e "al piano di sotto" con il nome rispettivamente del brano/playlist e del nome del gruppo).

Sfortunatamente, Google non supporta l'audio multi-room per altre cose che potrebbero piacerti. I podcast, ad esempio, possono essere riprodotti solo su un singolo dispositivo. Anche gli allarmi e i timer sono limitati al dispositivo su cui vengono richiesti. Se imposti un timer utilizzando un Google Home in cucina, non verrà trasmesso agli altri altoparlanti Google Home/Nest nel salotto o nella camera da letto, ad esempio, il che è un peccato perché una tale funzionalità sarebbe utile.

Con più dispositivi Google Home in casa, è ragionevole presumere che ci siano più persone che possono accedervi. I dispositivi Google Home/Nest sono in grado di supportare più utenti con pochi semplici passaggi di configurazione.

Apri l'app Google Home Tocca l'icona della home nella parte inferiore del display Fai clic sull'icona Aggiungi nell'angolo in alto a sinistra Tocca "Aggiungi persona a casa" Inserisci il loro indirizzo email Leggi cosa è condiviso, inclusi tutti i dispositivi e invia

Abbiamo spiegato come farlo prima in modo più approfondito, essenzialmente coinvolge ogni persona che collega il proprio account Google ai dispositivi Google Home all'interno dell'app sul proprio telefono o tablet e passa attraverso il modello di addestramento vocale in modo che gli altoparlanti intelligenti li riconoscano quando fanno una richiesta.

L'impostazione dell'assistenza per più utenti garantisce che i briefing giornalieri, i calendari e persino le playlist siano sincronizzati correttamente e tutti i membri della famiglia ottengano i risultati che si aspettano quando parlano con Google. Questa funzionalità non richiede più dispositivi Google Home, ma vale sicuramente la pena configurarla se ne hai alcuni.

Google Home supporta anche " Family Link " che consente controlli parentali più rigorosi tra l'account Google di un bambino e il dispositivo Google Home. Ciò aiuta con la gestione dei genitori dell'utilizzo di Internet di un giovane con Google Home e con i suoi dispositivi, garantendo che rimangano al sicuro online qualunque cosa stiano facendo. Aiuta anche a prevenire l'accesso accidentale a contenuti inappropriati che potrebbero essere trasmessi tramite dispositivi Google Home/Nest a un Chromecast o ad altri dispositivi riproducibili.

L'ulteriore vantaggio dell'aggiunta di più utenti è che ogni membro della famiglia può utilizzare la corrispondenza vocale per richiedere musica dal proprio servizio di streaming musicale preferito. In teoria, questo significa che le persone non rovineranno più le tue playlist Spotify con i loro brani indesiderati.

Segui i passaggi precedenti per invitare ciascun membro al nucleo familiare, quindi fai clic sull'icona Aggiungi in alto a sinistra della home page sull'aggiunta e seleziona Musica dalla sezione Aggiungi servizi. Da lì puoi quindi selezionare il tuo servizio musicale preferito. Chiedi a ogni membro della casa di fare lo stesso e di collegare il proprio account.

Vale anche la pena chiedere a ogni persona di impostare correttamente la corrispondenza vocale per addestrare l' Assistente Google a riconoscere le diverse voci in casa.

Per farlo:

Apri l'app Google Home Fai clic sull'icona del tuo profilo nell'angolo in alto a destra Tocca Impostazioni assistente Scorri verso il basso fino a "Voice Match" Segui le istruzioni per insegnare all'Assistente Google la tua voce e invita gli altri a fare lo stesso

Da lì vedrai anche quali dispositivi sono inclusi e sono in grado di riconoscere la tua voce. Quindi, finché la voce viene riconosciuta, verrà utilizzato l'account giusto per ogni persona in casa, offrendo un'esperienza molto più personale.

Un processo simile ti consente di fare lo stesso anche per Netflix, il che garantisce che tutti guardino e ascoltino i loro contenuti preferiti senza incasinare i profili di altre persone.

Scopri di più sull'impostazione della corrispondenza vocale qui .

Poiché è collegato al tuo account Google, i promemoria, le liste della spesa e il tuo calendario sono sincronizzati su tutti i dispositivi. Se imposti un promemoria su un dispositivo Google Home/Nest, riceverai una luce di notifica sugli altri all'ora specifica per informarti al momento opportuno.

Come altro esempio, dire "OK Google, aggiungi il latte alla mia lista della spesa" farà proprio questo. È quindi possibile accedere a tale lista della spesa da qualsiasi altoparlante Google Home/Nest semplicemente chiedendo "OK Google, cosa c'è nella mia lista della spesa". Per semplificarti la vita, puoi anche fare in modo che Google invii l'elenco al tuo telefono chiedendogli di farlo subito dopo: "OK Google, invialo al mio telefono".

La lista della spesa viene quindi inviata al tuo telefono dove è accessibile tramite Google Assistant o direttamente dal sito dedicato di Google .

Ci sono molte funzionalità che funzionano su più dispositivi Google Nest/Home per cui vale la pena averne più di uno.

Questo utilizzo multi-dispositivo, ovviamente, dipende da come prevedi di utilizzare gli altoparlanti, ma anche come sistema audio multi-room di base è una vera delizia. Come con la gamma Amazon Echo , non è necessario avere più dispositivi in casa per ottenere un'ottima esperienza di casa intelligente, ma la migliora e renderà la tua vita più facile in molti modi.

