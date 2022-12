Come trasmettere messaggi vocali agli altoparlanti Google Nest

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se avete più altoparlanti smart home di Google Nest, potete usare questo semplice trucco per inviare messaggi tra di loro. Questa tecnica consente di utilizzare gli altoparlanti Google Nest (precedentemente Google Home) come un sistema di interfono, inviando messaggi in tutta la casa con facilità.

A noi piace usarla per cose semplici, come dire ai bambini di scendere per la cena o far sapere a tutti che è ora di uscire di casa. La buona notizia è che è davvero facile da fare.

Si tratta in pratica di un aggiornamento di Google Assistant che consente di trasmettere la propria voce a tutti gli altoparlanti Google Nest o a quelli abilitati a Google Assistant, utilizzando un altro altoparlante o lo smartphone. Ecco tutto quello che c'è da sapere su come funziona questa funzione.

Come trasmettere messaggi vocali con gli altoparlanti Nest di Google

Come iniziare

Prima di poter iniziare a trasmettere messaggi vocali, è necessario disporre di due o più altoparlanti Google Nest (va bene qualsiasi combinazione di Google Nest, compresi Nest Audio, Mini, Max o Hub). Tutti questi altoparlanti Google devono essere sulla stessa rete Wi-Fi e almeno un membro della famiglia deve accedere al proprio account Goole su ciascuno degli altoparlanti Google Nest. Anche la funzione Non disturbare deve essere disattivata.

Trasmettere un messaggio

Per inviare un messaggio, basta dire "OK Google, trasmetti", seguito da quello che si vuole dire.

Quindi, se dovete radunare la famiglia o i colleghi di lavoro al mattino, non dovete far altro che dire "OK Google, trasmetti che è ora di andare a scuola" o "OK Google, trasmetti che è ora di una riunione".

Il messaggio verrà trasmesso a tutti gli altoparlanti abilitati a Google Assistant con lo stesso account Google. Suonerà anche il campanello della cena se si dice "OK Google, trasmetti che è ora di cena".

Non è necessario essere vicini a un altoparlante Google Home perché questa funzione funzioni. Basta utilizzare Google Assistant sullo smartphone per inviare messaggi agli altoparlanti abilitati a Google Assistant. Facile.

È necessario dire "trasmetti"?

No. Si può anche dire "grida", "dillo a tutti" o "annuncia".

Volete saperne di più?

Consultate il centro assistenza di Google per ulteriori esempi su come utilizzare questa funzione.

