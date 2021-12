Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Google offre la sua famiglia di dispositivi Home e Nest come parte della sua offerta per la casa connessa. I dispositivi sono un'alternativa alla gamma di dispositivi Echo di Amazon e la famiglia è composta da Nest Audio (un sostituto di Google Home), Nest Mini, Home Max , Nest Hub e Nest Hub Max .

Tutti i dispositivi Google Home hanno alle spalle la potenza di Google Assistant , come i dispositivi Echo offrono Alexa . Questa funzione analizza tutto ciò che devi sapere sui dispositivi Google Home e Nest, incluso cosa sono, come funzionano, quali dispositivi funzionano con loro e dove puoi acquistare questi altoparlanti.

Altoparlanti intelligenti Wi-Fi

Assistente Google

Controllo della casa intelligente

Google Nest Audio, Nest Mini, Home e Home Max sono tutti altoparlanti Wi-Fi che fungono anche da hub di controllo della casa intelligente e assistenti personali per l'intera famiglia. Puoi usarli per riprodurre l'intrattenimento in tutta la casa, gestire le attività quotidiane e chiedere a Google le cose che vuoi sapere.

I dispositivi variano in termini di altoparlanti e specifiche tecniche, design e costi, ma offrono tutti le stesse funzionalità quando si tratta di Google Assistant, controllo della casa intelligente e riproduzione musicale. Puoi leggere come differiscono in modo più dettagliato nella nostra funzione separata.

Tutti i dispositivi hanno luci a LED per indicare quando ti hanno sentito e stanno rispondendo e sono tutti dotati di un pulsante fisico per accendere o spegnere il microfono.

Assistente Google

Display da 7 pollici / Display da 10 pollici

Nest Hub di Google e Nest Hub Max di Google offrono entrambi le stesse funzionalità di Google Home, Home Max, Nest Audio e Nest Mini, ma aggiungono un display al mix, rendendoli ideali per il controllo della casa intelligente e la riproduzione di video. Nest Hub (prima e seconda generazione) ha un display da 7 pollici, mentre Nest Hub Max ha un display da 10 pollici e una videocamera Nest integrata.

I display ti consentono di guardare video di YouTube o Netflix, ad esempio, leggere frammenti di notizie, controllare qualsiasi dispositivo smart home che possiedi utilizzando i touchscreen e visualizzare qualsiasi feed della fotocamera compatibile con Google Assistant. Naturalmente, anche loro offrono l'Assistente Google in modo che tu possa usare la tua voce per controllare tutto, come puoi con il resto dei dispositivi Home, ma i display danno vita a tutto.

Come con i dispositivi Home e Nest, anche loro hanno un pulsante fisico per spegnere il microfono.

Puoi leggere in modo più dettagliato in che modo Nest Hub Max differisce da Nest Hub nella nostra funzione separata

I dispositivi Nest e Google Home sono altoparlanti Wi-Fi e possono quindi riprodurre musica in streaming direttamente dal cloud. Puoi accedere a brani, playlist, album, artisti e podcast dai tuoi servizi musicali preferiti solo con la tua voce. Oppure, se preferisci, puoi inviare musica dal tuo dispositivo Android o iOS tramite Google Cast.

Con il supporto di Google Cast, puoi anche utilizzare i dispositivi Nest e Google Home per controllare altri altoparlanti collegati a casa tua. Avrai anche la riproduzione multi-room, il che significa che puoi aggiungere uno o più dispositivi Nest o Google Home a un gruppo di altoparlanti per riprodurre musica a tutto volume in tutta la casa, se sono compatibili.

I dispositivi Nest e Google Home possono anche controllare i tuoi contenuti video tramite Google Cast. Supponiamo che tu voglia guardare il tuo ultimo episodio di Daredevil su Netflix o un video di gatti su YouTube. Invia un comando vocale al dispositivo Nest o Google Home e il contenuto verrà visualizzato sulla TV. Tuttavia, funziona solo se hai configurato i dispositivi nell'app Google Home.

I dispositivi Nest e Google Home possono essere un centro di controllo per l'intera casa. Ti permetteranno di fare le cose di base come impostare sveglie e timer e gestire elenchi di cose da fare e liste della spesa, ma collegheranno anche la tua casa intelligente e supporteranno i sistemi di rete più diffusi. Vale la pena ricordare che avrai bisogno dell'app Google Home per configurare tutto.

Dopo aver configurato il dispositivo Nest o Google Home e tutti i dispositivi smart di casa nell'app Google Home, potrai controllarli. Questo vale per le luci intelligenti di varie aziende, interruttori, prese, altri prodotti Nest (come Nest Hello o Nest Cam ) e praticamente qualsiasi dispositivo per la casa intelligente compatibile .

È anche possibile controllare le cose anche fuori casa, come prenotare un Uber o ordinare la cena. Tieni presente che dovrai prima assicurarti che tutto sia configurato. La parte migliore è che tutto questo viene fatto solo con la tua voce, anche se, come accennato, se hai Nest Hub o Nest Hub Max, puoi anche utilizzare il display per controllare i tuoi dispositivi domestici intelligenti.

I dispositivi Nest e Google Home ti consentono di chiedere a Google qualsiasi cosa, dal meteo a fatti specifici. Gli anni di esperienza di ricerca di Google sono alla base dell'Assistente Google, quindi puoi porre domande specifiche come "quanto grasso c'è in un avocado?" o "qual è il numero di maglia di Wayne Rooney?", ma l'Assistente Google è anche in grado di conversare in modo da poter porre anche domande di follow-up come "dove è andato a scuola?", senza ripetere "Ok Google" o "Ehi Google" sveglia le parole prima della domanda successiva.

I dispositivi Nest e Google Home saranno in grado di collegare il pronome "he" alla tua domanda precedente su Rooney o chiunque altro per fornire una risposta accurata.

Puoi anche chiedere cose complesse, come: "OK Google, qual era la popolazione degli Stati Uniti quando è stata fondata la NASA?". I dispositivi Nest e Google Home ti daranno risposte immediate ogni volta e potranno leggerti le parti pertinenti delle pagine web o mostrarti su Nest Hub o Nest Hub Max.

Nest Hub e Nest Audio funzionano con numerosi servizi musicali, tra cui YouTube Music, Deezer, Spotify , Pandora, TuneIn e Apple Music . L'elenco è cresciuto notevolmente da quando è stato annunciato per la prima volta il dispositivo Home originale. I dispositivi Nest e Home sono anche compatibili con varie testate giornalistiche, come BBC, Telegraph e Guardian nel Regno Unito, tra gli altri.

Dovrai collegare i tuoi account per questi servizi ai dispositivi Nest e Google Home nell'app Google Home, ma ti verrà chiesto di farlo quando configuri il dispositivo Nest o Home. Collega tutti gli account che hai per la migliore esperienza.

Con il supporto per questi vari servizi, puoi chiedere: "OK Google, riproduci quella canzone di Shakira da Zootopia". Senza dover nominare il brano, Nest e Google Home possono capirlo e riprodurlo dalla tua app preferita. Grazie all'Assistente Google e alle sue capacità di apprendimento automatico, i dispositivi Nest e Google Home conoscono te e le tue preferenze e imparano nel tempo.

I dispositivi Nest e Google Home funzionano anche con una moltitudine di aziende di smart home. L'elenco non è ricco come quello di Alexa di Amazon, ma è in continua crescita e ci sono molti servizi compatibili. Nest, SmartThings, Philips Hue, IFTTT , Ikea, TP-Link, Arlo, Hive e Netatmo sono tra i servizi compatibili, il che significa che sarai in grado di controllare questi dispositivi domestici intelligenti e attivare le tue ricette IFTTT utilizzando il tuo dispositivo Nest o Home.

I dispositivi Nest e Google Home fungono anche da ricevitore Chromecast Audio. Sappiamo che sembriamo ripetitivi, ma ancora una volta, devi configurarli con l'app Google Home.

Google ha annunciato Google Assistant nel 2016 come adattamento di Google Now e OK Google. Il servizio ha migliorato l'esperienza di conversazione bidirezionale delle offerte precedenti con l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

Questi progressi aggiungono essenzialmente un contesto alle tue domande. Ad esempio, quando dici "OK Google", seguito da "Cosa c'è stasera?", l'Assistente Google mostrerà i film al cinema locale. Ma, se aggiungi "Stiamo pianificando di portare i bambini", l'Assistente Google saprà di offrire orari di programmazione per film adatti ai bambini.

Puoi quindi dire "Vediamo il libro della giungla" e l'assistente comprerà i biglietti. Puoi anche chiedere "Il libro della giungla va bene?", quindi l'assistente mostrerà recensioni, valutazioni e un trailer. L'Assistente Google è in grado di mettere insieme le tue domande per determinare il contesto e fornire le informazioni giuste.

Può fare cose di base come recuperare il tuo itinerario di viaggio, il programma giornaliero, il tempo di percorrenza per andare al lavoro, le informazioni sulla consegna dei pacchi e altro ancora. Tuttavia, i dispositivi Nest e Google Home non sono gli unici ad avere accesso all'Assistente Google. Assistant è disponibile su numerosi dispositivi tra cui smartphone Android, Android Auto e altoparlanti di terze parti .

L'Assistente Google sui dispositivi Nest e Google Home è uguale all'Assistente Google sul tuo smartphone. I dati vengono condivisi tra i tuoi dispositivi.

Tutti i dispositivi Nest e Google Home sono disponibili negli Stati Uniti e nel Regno Unito e in molti paesi a livello internazionale.

