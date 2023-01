Eve annuncia sensori con certificazione Matter e un kit per non vedenti di lusso

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il CES 2023 prosegue con l'annuncio da parte di Eve di una serie di prodotti per la casa intelligente, tra cui i sensori Matter e un nuovo kit per rendere intelligenti le tende.

Eve inizia con un nuovo sensore di movimento Eve e un sensore per porte e finestre Eve, entrambi realizzati con Matter. Il primo è in grado di avvisare l'utente quando qualcosa si muove, mentre i secondi sensori sono costruiti per essere attaccati alle porte o alle finestre e sono in grado di capire quando sono aperte o chiuse.

Un ultimo prodotto certificato Matter è Eve Energy, una nuova spina che può essere utilizzata per monitorare la quantità di energia che un dispositivo o un elettrodomestico specifico sta utilizzando in qualsiasi momento. E poiché tutti questi dispositivi supportano Matter, è possibile utilizzarli con Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa e Samsung SmartThings.

Eve ha anche presentato il kit di aggiornamento MotuionBlinds per tende a rullo. Senza dubbio un nome lungo, il prodotto in sé è progettato per aiutare le persone a trasformare le loro tende a rullo esistenti in nuove versioni più intelligenti, senza bisogno di cablaggi o di un gergo tecnico complicato. Nella confezione è incluso tutto ciò di cui si può avere bisogno, oltre al supporto HomeKit.

Il nuovo kit per la trasformazione delle tende sarà venduto a 199,95 dollari quando sarà in vendita il 28 marzo, mentre l'accessorio Eve Energy costerà 39,95 dollari. Il kit per il rilevamento del movimento sarà venduto a 49,95 dollari. Tutti questi sensori saranno in vendita a marzo sul sito web di Eve e su Amazon.

Scritto da Oliver Haslam.