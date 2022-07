Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Eve ha rilasciato la seconda generazione del suo sensore di movimento ed è il primo sensore di movimento autonomo a utilizzare il protocollo Thread, il che significa che è conforme al nuovo standard Matter per le case intelligenti.

Se non lo conoscete, Matter mira a garantire l'interoperabilità tra i marchi di smart home, consentendo ai dispositivi di funzionare con Apple Homekit, Google Home, Amazon Alexa e Samsung SmartThings.

Matter non è ancora stato lanciato completamente, arriverà più avanti nel corso dell'anno, ma se volete una panoramica completa sul suo funzionamento, date un'occhiata al nostro approfondimento.

Per il momento, Eve Motion funziona con Apple Homekit e può essere utilizzato per attivare ogni tipo di automazione, come l'attivazione delle luci quando qualcuno entra in una stanza o la notifica di un potenziale intruso.

Funziona sia all'interno che all'esterno, grazie alla resistenza all'acqua IPX3, ed è alimentato da due batterie AAA per una maggiore comodità.

Quando Matter arriverà finalmente, i prodotti Eve basati su Thread riceveranno aggiornamenti per essere compatibili con Matter, consentendo loro di interagire con tutti i principali ecosistemi di casa intelligente.

Ma questo non è l'unico vantaggio del protocollo Thread: il nuovo Eve Motion dovrebbe essere molto più veloce del suo predecessore, che si basava solo sul Bluetooth.

I prodotti Thread comunicano attraverso una rete mesh e non si affidano a un hub, per cui si dovrebbe notare una minore latenza e tempi di risposta più rapidi quando si passa a un sensore basato su Thread.

Eve ha abbracciato pienamente Thread e questo è il 14° prodotto che utilizza il protocollo, e ci aspettiamo che ne arrivino altri.

C'è anche un'altra buona notizia: il nuovo Eve Motion è più economico del modello precedente e viene venduto a 39,99 dollari, con un calo di prezzo di 10 dollari.

È disponibile da oggi sul sito web di Eve e arriverà su Amazon e sull'Apple Store nel corso dell'anno.

Scritto da Luke Baker.