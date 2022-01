Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Eve Systems, il rinomato produttore di componenti elettronici per la casa intelligente, ha annunciato una nuova telecamera per proiettore e motori per tapparelle collegate, entrambi con integrazione Apple HomeKit.

Eve Outdoor Cam è la prima videocamera a proiettore progettata esclusivamente per Apple HomeKit Secure Video .

"Combinando un'estetica elegante con una tecnologia progettata per salvaguardare la privacy, Eve Outdoor Cam va oltre i concetti di telecamere di sorveglianza legacy con il loro aspetto vistoso e le nuvole del produttore", ha affermato Jerome Gackel, CEO di Eve Systems.

La nuova fotocamera vanta una registrazione a 1080p/24 fps in H.264 con un campo visivo di 157 gradi. Può utilizzare l'intelligenza del dispositivo di Apple TV o HomePod per distinguere automaticamente tra veicoli, persone, animali domestici e pacchi.

Progettata pensando alla privacy, Outdoor Cam utilizza la crittografia end-to-end per garantire che solo il proprietario possa visualizzare i feed video dal vivo o registrati.

La Outdoor Cam sarà disponibile dal 5 aprile 2022 su Amazon ed Eve al prezzo di $ 249,95. Sarà anche disponibile da Apple in un secondo momento.

Eve ha anche annunciato l'immediata disponibilità dei suoi MotionBlinds Motors in collaborazione con Coulisse.

Eve MotionBlinds sono i primi motori collegati per tende e tende a supportare il protocollo Thread .

Eve offre già la più ampia selezione di prodotti HomeKit abilitati per thread e, con il rilascio di MotionBlinds, l'azienda raddoppia il proprio impegno.

"Grazie al software Eve, questa nuova gamma di motori è un punto di svolta nel mercato. La semplicità di installazione e utilizzo non ha eguali. Apre la strada per rendere le tende motorizzate disponibili a un vasto pubblico e ampiamente abbracciate come un prodotto che porta gioia e valore alla vita quotidiana in casa." ha affermato Christiaan Roetgering, CEO di Coulisse.

Eve MotionBlinds sarà distribuito attraverso la rete di rivenditori Coulisse, a partire dalle tende a rullo personalizzate. I rivenditori possono essere trovati qui.