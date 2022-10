Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - EE ha annunciato due partnership che vedranno la rete mobile espandersi nei settori della sicurezza domestica e della sicurezza informatica.

La prima delle due collaborazioni vede EE collaborare con Verisure - proprietaria delle telecamere Arlo - per offrire un servizio chiamato EE Home Security powered by Verisure. Il servizio mira a rendere più accessibile alle case del Regno Unito un sistema di allarme di sicurezza domestica monitorato 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il sistema EE Home Security powered by Verisure sarà disponibile per i clienti di telefonia mobile EE e saranno disponibili due pacchetti: uno per gli appartamenti e uno per le case. In entrambi i casi il servizio sarà installato da un tecnico di sicurezza Verisure, quindi non si tratta di una soluzione fai-da-te. Offrirà inoltre un monitoraggio professionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da parte del Centro di Ricezione Allarmi di Verisure, con un tempo di risposta di 60 secondi.

Il piano Essentials for Flats e il piano Essentials for Houses sono entrambi contratti di 24 mesi in cui si paga un costo iniziale di 50 sterline seguito da pagamenti mensili di 25 o 30 sterline, rispettivamente. Durante il periodo del contratto, l'apparecchiatura di allarme viene noleggiata.

L'apparecchiatura comprende sensori d'urto per rilevare gli intrusi prima che entrino in casa - due per gli appartamenti e sei per le case, insieme a StarKey per controllare l'allarme, un rilevatore di telecamere per riprendere video e immagini per verificare la presenza di un intruso, un'unità centrale 4G e Wi-Fi e un VoicePad con sirena 105 OB, tastiera per controllare l'allarme e connettività vocale diretta alla centrale di ricezione degli allarmi di Verisure.

Il pacchetto comprende un allarme monitorato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dalla Centrale Operativa di Verisure, un pulsante SOS, l'accesso all'App My Verisure, un kit wireless e cartelli di dissuasione. Per saperne di più sul sistema EE Home Security powered by Verisure, leggete il nostro articolo a parte.

La seconda partnership è quella con Norton, che arriverà a novembre. EE ha dichiarato che "il servizio EE Cyber Security Powered by Norton fornisce una potente protezione contro virus e altre minacce online, oltre a notificare ai clienti se i loro dati personali vengono trovati sul dark web o se il loro account sui siti di social media più popolari presenta attività di login insolite".

L'azienda lancerà anche un controllo annuale gratuito online attraverso il sito web di EE per verificare se il proprio indirizzo e-mail è stato esposto.

Il sistema EE Home Security powered by Verisure è disponibile da subito sul sito web di EE.

Scritto da Britta O'Boyle.