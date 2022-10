EE Sicurezza domestica intelligente: Cos'è e come funziona?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La rete mobile EE ha annunciato una partnership con Verisure che la vede entrare nel mercato della sicurezza domestica.

Disponibile solo per i clienti EE - per ora - la prima fase della partnership vede le due organizzazioni collaborare per offrire un pacchetto di allarme domestico monitorato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un servizio chiamato "EE Smart Home Security, powered by Verisure".

Ecco tutto quello che c'è da sapere su EE Smart Home Security, powered by Verisure: cos'è, quali sono i pacchetti disponibili e come funziona.

Cos'è EE Smart Home Security, powered by Verisure?

L'idea della collaborazione tra EE e Verisure (la società proprietaria di Arlo) è quella di rendere la sicurezza domestica più accessibile alle case del Regno Unito.

In genere, i sistemi di sicurezza domestica sono costosi da installare e comportano anche un costo mensile costante, che li rende irraggiungibili per alcuni. Esistono naturalmente le opzioni fai-da-te di aziende come Arlo, Ring e Google Nest, che consentono di installare le telecamere di sicurezza e di monitorarle autonomamente, ma si tratta di un concetto leggermente diverso da quello di un sistema di allarme monitorato.

Christian Thrane, direttore generale del marketing per i consumatori di EE, ha dichiarato a Pocket-lint: "Vogliamo entrare nel mercato e rendere trasparente e accessibile a tutti la possibilità di ottenere una soluzione premium senza costi iniziali. È questa, naturalmente, la differenziazione rispetto agli operatori affermati come ADT e a quella fascia di mercato.

Si tratta di una soluzione che non è "fai da te". È una soluzione che non è fai-da-te: c'è un professionista che viene a installarla, la collega all'assicurazione in modo da ottenere un'offerta assicurativa migliore, la monitora correttamente e interviene se succede qualcosa. [È molto diverso dall'avere una telecamera che vi permette di vedere qualcosa che accade. In questo caso, potreste essere fuori casa e ora c'è qualcuno che controlla professionalmente e chiama i servizi di emergenza in caso di necessità".

Come funziona il sistema EE Smart Home Security, powered by Verisure?

Il sistema EE Smart Home Security, powered by Verisure, viene offerto in due pacchetti - di cui parliamo più avanti - ed entrambi prevedono l'installazione di un sistema di allarme da parte di un tecnico della sicurezza Verisure, dopodiché il sistema viene monitorato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dalla Centrale Operativa di Verisure. È possibile parlare con la centrale di allarme in qualsiasi momento utilizzando la funzione SOS, ma c'è anche un monitoraggio professionale, con un tempo di risposta di 60 secondi.

Per avere il sistema EE Smart Home Security, powered by Verisure, non è necessario avere porte o finestre speciali e non è necessario montare l'attrezzatura da soli.

Secondo Christian Thrane, direttore generale del marketing per i consumatori di EE: "La soluzione di Verisure è in grado di vedere se qualcuno sta rompendo o manomettendo le finestre e la porta di casa, di vedere se qualcuno entra in casa e di scattare foto e di contattare l'utente e i servizi di emergenza".

Thrane ci ha spiegato che il sistema è una "soluzione di monitoraggio", per cui si paga un "monitoraggio costante della casa". Ad esempio, se l'allarme scatta, vengono scattate delle foto. Sarete contattati e la persona all'altro capo del telefono vi dirà cosa ha visto. Potreste quindi rendervi conto che si tratta del vostro cane, ad esempio, e l'allarme verrà disattivato una volta che avrete confermato che non c'è alcuna minaccia. Naturalmente, se c'è una minaccia, viene chiamata la polizia.

L'hardware viene fornito con una garanzia a vita e viene noleggiato durante il contratto. Se dovesse succedere qualcosa o ci fosse un guasto, Verisure interverrà per sostituirlo.

Quali pacchetti sono disponibili nell'ambito di EE Smart Home Security, powered by Verisure?

Inizialmente sono disponibili due pacchetti per il servizio EE Smart Home Security, powered by Verisure, uno per gli appartamenti e l'altro per le case.

Entrambi prevedono un costo iniziale di 50 sterline, seguito da un contratto di 24 mesi, il cui costo può essere aggiunto alla bolletta del cellulare, se lo si desidera.

Entrambi i pacchetti - Essentials for Flats ed Essentials for Houses - sono dotati di un allarme monitorato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dalla Centrale di Ricezione Allarmi Verisure, pulsante SOS, App My Verisure, kit wireless e cartelli di dissuasione.

Il pacchetto Essentials for Flats comprende anche due Shock Sensor, progettati per rilevare gli intrusi prima che entrino in casa, due StarKey per controllare l'allarme, un rilevatore di telecamere che riprende video e immagini per verificare l'intrusione, un'unità centrale con connettività 4G e Wi-Fi e un VoicePad con una sirena 105 OB e una tastiera per controllare l'allarme e la connettività vocale diretta alla Centrale Operativa di Verisure.

Il pacchetto Essentials for Houses offre le stesse caratteristiche del pacchetto Essentials for Flats, ma invece di due sensori di shock, ne riceve sei.

Il pacchetto Essentials for Flats costa 25 sterline al mese, mentre il pacchetto Essentials for Houses costa 30 sterline al mese.

Per il pacchetto Essential for Houses sono disponibili anche dei componenti aggiuntivi opzionali, il cui kit è fornito da Arlo. È possibile aggiungere un campanello intelligente con un sovrapprezzo di 7 € al mese, un campanello video intelligente e telecamere intelligenti con un sovrapprezzo di 18 € al mese o un campanello video intelligente, telecamere intelligenti e monitor per il rilevamento del fumo con un sovrapprezzo di 25 € al mese.

È necessario essere clienti EE?

Sì, inizialmente i pacchetti EE Smart Home Security, powered by Verisure, sono disponibili solo per i clienti di telefonia mobile EE.

Christian Thrane, direttore generale del marketing per i consumatori di EE, ha dichiarato a Pocket-lint che l'azienda ha in programma di espandere questa offerta in futuro: "All'inizio dovrete essere clienti EE per poter usufruire di queste offerte. All'inizio dovrete essere clienti EE di telefonia mobile, ma abbiamo l'ambizione di ampliare questa possibilità".

I pacchetti andranno ad aggiungersi al contratto mensile. Thrane non è stato in grado di dire se i pacchetti per la sicurezza domestica intelligente potrebbero essere abbinati ai contratti telefonici della rete, ma per il momento sono disponibili i due pacchetti di cui abbiamo parlato sopra, che comporterebbero un costo aggiuntivo rispetto a un contratto di telefonia mobile in corso.

Quando è disponibile il sistema EE Smart Home Security, powered by Verisure?

Il sistema EE Smart Home Security, powered by Verisure è disponibile da subito sul sito web di EE.

Alla domanda, l'azienda ha risposto che i tempi di attesa per l'installazione del sistema saranno brevi, suggerendo giorni piuttosto che settimane o mesi, a seconda della sua popolarità.

