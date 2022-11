Risparmiate $550/£650 sull'aspirapolvere robot autosvuotante Ecovacs Deebot X1

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Cosa c'è di meglio di un aspirapolvere robot che si svuota da solo? Un aspirapolvere robot che si svuota da solo e che ha anche un enorme sconto.

Questo è esattamente il nome del gioco con questa offerta del Black Friday. L'impressionante aspirapolvere robot Ecovacs Deebot X1 Omni non è solo un aspirapolvere automatico con funzionalità di pulizia, ma è anche in grado di svuotare la propria pattumiera e di lavare il proprio mop.

Questo robot vanta una potenza di aspirazione di 5.000 A ed è in grado di lavorare su pavimenti duri e tappeti, grazie a un sistema di mappatura intelligente che lo aiuta a muoversi in casa. Può anche essere controllato con la voce, oltre che visualizzato e controllato in remoto dall'app.

Per quanto riguarda i robot aspirapolvere che fanno il bello e il cattivo tempo, si tratta di un prodotto serio, ora a un prezzo molto più allettante.

Ecovacs Deebot X1 - risparmio di $550, ora $999,99 Negli Stati Uniti è possibile acquistare il Deebot X1 di Ecovacs con uno sconto di 550 dollari sul prezzo di vendita al dettaglio, pari a 999,99 dollari. Visualizza offerta

Questo sistema consente di continuare a pulire fino a 60 giorni senza che dobbiate muovere un dito. Tutto questo è ora disponibile anche a un prezzo inferiore, grazie a un enorme risparmio che ne abbassa notevolmente il prezzo.

Nel Regno Unito il Deebot X1 di Ecovacs è scontato del 43%, con un risparmio di 650 sterline, per un prezzo di 849 sterline. Certo, non è proprio economico, ma è molto meno del solito prezzo di listino di 1499 sterline.

Scritto da Adrian Willings.