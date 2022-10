L'aspirapolvere Dyson Gen5detect gira 9 volte più velocemente di un motore di F1

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Dyson ha annunciato il suo ultimo aspirapolvere senza fili, il Dyson Gen5detect, che succede al Dyson V15 che lo ha preceduto.

L'aspirapolvere Dyson Gen5detect è dotato di un motore Hyperdymium di nuova generazione, che gira fino a 135.000 giri al minuto (nove volte più veloce di un motore di F1) per offrire un'aspirazione più potente rispetto ai modelli precedenti.

A bordo c'è anche un sistema di filtraggio HEPA completamente sigillato per l'intera macchina, progettato per catturare il 99,99% delle particelle fino a 0,1 micron, compresi i virus.

Migliorando la tecnologia lanciata da Dyson nel 2021, che consente agli utenti di vedere le particelle microscopiche che si nascondono in casa, l'aspirapolvere Dyson Gen5detect dispone anche di una testina di pulizia Fluffy Optic riprogettata. La nuova testina presenta una luminosità doppia rispetto a quella del Dyson V15, consentendo di vedere meglio la polvere nascosta sulle superfici dei pavimenti, normalmente invisibile a occhio nudo ma visibile con una lama di luce.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Dyson

Altrove, l'aspirapolvere Gen5detect prende in prestito dal V15 Absolute Detect in quanto offre di nuovo un display nella parte superiore, anche se c'è un'interfaccia ridisegnata che mostra quando una superficie è pulita in tempo reale. È presente un sensore piezoelettrico che utilizza il rilevamento acustico per contare e classificare le dimensioni delle particelle, con barre LCD sul display che si alzano e si abbassano in base al volume di particelle rimosse, in modo da sapere quando è il momento di fermarsi.

Il Gen5detect aumenta la potenza quando è necessario e la riduce quando la superficie è più pulita e, invece di un pulsante per il controllo, c'è un unico pulsante di accensione, che consente di cambiare mano facilmente a metà pulizia. Inoltre, all'interno della bacchetta è integrato uno strumento per spolverare e pulire gli interstizi.

Il Dyson Gen5detect ha un'autonomia di 70 minuti, pesa 3,5 kg ed è dotato di un contenitore da 0,77 litri con un meccanismo di espulsione a rotazione per lo svuotamento senza contatto.

Il sistema di sicurezza domestica X-Sense è il regalo di Natale perfetto per la sicurezza della tua famiglia Di Pocket-lint International Promotion · 11 novembre 2021 Questo sistema è un modo ideale per assicurarsi che la tua casa e la tua famiglia siano al sicuro.

Al momento non si conoscono i prezzi e la disponibilità, ma vi terremo aggiornati quando ne sapremo di più.

Scritto da Britta O'Boyle.