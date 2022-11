L'aspirapolvere robot Samsung Jet Bot+ al prezzo più basso del Cyber Monday

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il potente e intelligente sistema di aspirapolvere robot di Samsung è attualmente scontato per il Cyber Monday con 400 dollari di sconto sul prezzo abituale.

Jet Bot+ è un aspirapolvere robot che si svuota da solo, dotato di una stazione di ricarica e di un sistema di svuotamento automatico. È stato progettato per funzionare su pavimenti duri e tappeti e aiuterà a ridurre la fatica di pulire la casa. Grazie a questa offerta a breve termine attualmente in corso.

Il Samsung Jet Bot+ è ricco di tecnologia per automatizzare le pulizie domestiche e renderle più efficienti. È dotato di sensori LIDAR per la scansione e il tracciamento durante gli spostamenti, in modo da ridurre le probabilità di rimanere bloccati. È anche costruito per lavorare sia su pavimenti duri che su tappeti, con un'aspirazione intelligente che si regola in base alla superficie su cui sta lavorando.

È possibile controllarlo a distanza dal proprio smartphone e impostare zone di divieto virtuali e orari per garantire che le pulizie domestiche automatizzate si svolgano nel modo più fluido possibile.

Durante il Black Friday e il Cyber Monday sono disponibili alcuni aspirapolvere robot scontati, ma è raro vederne uno a un prezzo così conveniente con una stazione di svuotamento automatica inclusa. Se avete rimandato l'acquisto di un aspirapolvere robot per un po' di tempo, questo potrebbe essere il momento giusto per farvi un regalo.

Scritto da Adrian Willings.