C'è ancora uno sconto su Echo Show 15: risparmiate 65 dollari

(Pocket-lint) - I saldi del Black Friday sono già passati e quindi vi siete persi molti sconti, ma ci sono alcune offerte ancora disponibili, tra cui il più grande dei modelli Echo Show.

L'Echo Show 15 offre tutte le funzioni connesse degli altri dispositivi Alexa, ma con un display da 15 pollici, perfetto per essere montato a parete. È ancora possibile ottenere un risparmio di 65 dollari negli Stati Uniti.

Echo Show 15 - Risparmio di 64,99 dollari Echo Show 15 è il dispositivo Echo Show più grande, con tanto spazio per prendere appunti, guardare la TV e trovare ricette. Ora costa solo 185,00 dollari. Visualizza offerta

L'Echo Show 15 può essere montato su un supporto o a parete, il che lo rende ideale per la cucina, in quanto è possibile staccarlo dalle superfici. L'ampio display lo rende migliore di altri dispositivi Echo Show anche per guardare la TV, in quanto è possibile vederlo dall'altra parte della stanza.

Offre tutte le funzioni che ci si aspetta da un dispositivo Alexa, in grado di controllare i dispositivi della casa intelligente e di fornire ogni tipo di informazione, senza dimenticare l'impostazione di timer e sveglie.

Offre anche la possibilità di inserire note adesive per i promemoria della famiglia, mentre la fotocamera frontale è in grado di riconoscere chi la sta guardando per adattare i contenuti. È ottimo anche per Alexa Calling.

Scritto da Chris Hall.