Questa spina intelligente con monitoraggio dell'energia è in sconto per il Black Friday e potrebbe farvi risparmiare un bel po' di soldi.

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I saldi del Black Friday sono arrivati, ma la vostra voglia di spendere potrebbe essere frenata dall'aumento del costo della vita. Ma c'è un'offerta del Black Friday che potrebbe aiutarvi a tenere sotto controllo la spesa energetica e a risparmiare.

Le spine intelligenti sono spesso scontate per il Black Friday, ma questo modello di Tapo include un monitor energetico, così non solo si ottiene il vantaggio di poter impostare programmi o controllare a distanza i dispositivi, ma si può anche vedere il consumo di energia.

Spina Tapo P110 - risparmio di 5 euro La spina intelligente Tapo si connette direttamente al Wi-Fi e consente di controllare il proprio smartphone e di monitorare il consumo energetico. Ora è a soli 9,99 euro. Visualizza offerta

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Le spine intelligenti sono un'utile aggiunta a qualsiasi casa, in quanto consentono di controllare le prese di corrente dal proprio telefono. Ciò significa che è possibile accendere o spegnere le prese da remoto o impostare timer e pianificazioni, ad esempio per le luci delle feste.

Le spine Tapo di TP-Link sono davvero facili da usare, si collegano direttamente al Wi-Fi senza bisogno di un hub e funzionano con Google Assistant o Alexa per il controllo vocale. Questa spina include il monitoraggio energetico, in modo da poter vedere quanta energia sta consumando un dispositivo collegato e spegnerlo facilmente per risparmiare.

Altre offerte del Black Friday 2022 UK

Oggi ci sono altre offerte per il Black Friday e le abbiamo raccolte qui:

Scritto da Chris Hall.