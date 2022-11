Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Come molti altri prodotti Amazon, anche l'ultimo Echo Show da 10 pollici è stato scontato per il Black Friday. Infatti, è tornato al prezzo più basso che abbiamo visto durante le vendite Prime Early Access di qualche settimana fa.

Il prezzo di 169,99 sterline nel Regno Unito rappresenta un notevole risparmio di 70 sterline rispetto al prezzo originale di 239,99 sterline e lo fa passare da un dispositivo costoso a un acquisto molto più sensato. Analogamente, negli Stati Uniti è disponibile a soli 169,99 dollari (da 249,99). Soprattutto in considerazione delle caratteristiche e delle capacità di questo particolare Echo Show.

La terza generazione ha fatto quasi letteralmente impazzire quando è stata lanciata per la prima volta un paio di anni fa. È molto diverso dagli Echo Show lanciati in precedenza e da tutti i modelli lanciati successivamente. Si distingue dalla gamma.

La base è un altoparlante grande e basso e il display è montato su di esso con un meccanismo che gli consente di muoversi. Inoltre, utilizza la fotocamera frontale per seguire l'utente in modo che sia sempre rivolto verso di lui. Questo è particolarmente utile se si sta effettuando una videochiamata e ci si muove, in quanto garantisce che l'utente rimanga nell'inquadratura.

Il display da 10,1 pollici con risoluzione HD è ideale per visualizzare le ricette in cucina e seguirle, per mostrare i testi delle canzoni su Amazon Music o per seguire i programmi televisivi preferiti mentre si fa altro. È quasi come avere un secondo televisore più piccolo in cucina, se si decide di posizionarlo lì.

Naturalmente è dotato di tutte le funzioni che fanno di un Echo un Echo, il che significa che Alexa è integrato e che potrete controllare con la voce e con il tatto tutti i vostri prodotti per la casa intelligente. Se ne state tenendo d'occhio uno da un po', questo è il prezzo più basso che abbiamo visto finora.

Scritto da Cam Bunton.