Echo Dot 5-gen riceve il suo primo sconto: risparmio di oltre il 50%.

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I saldi del Black Friday sono in corso e uno dei dispositivi che debutta con gli sconti è l'Echo Dot 5-gen.

Questo dispositivo di Amazon è stato lanciato solo di recente, quindi è la prima volta che è possibile acquistarlo a prezzo ridotto.

Perch acquistare l'Echo Dot?

L'Echo Dot è da tempo uno dei nostri migliori dispositivi Echo, grazie alle sue dimensioni compatte che lo rendono perfetto da inserire in qualsiasi stanza.

In questo modello gli altoparlanti sono stati rielaborati per migliorare il suono rispetto alla versione precedente, ma con l'aggiunta di sensori e connettività è più utile che mai. Naturalmente l'aspetto più importante è l'accesso ai servizi di Alexa, che sono gli stessi per tutti i dispositivi Echo, ma questo è un ottimo modo per interagire con l'assistente digitale di Amazon.

Questo non è l'unico Echo scontato: Amazon ha ridotto i prezzi di molti dei modelli offerti.

Scritto da Chris Hall.