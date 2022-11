Arlo Wireless Video Doorbell ha un enorme sconto di 100€ per il Black Friday

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Arlo è una scelta popolare per i saldi del Black Friday, perché le telecamere sono ambite e di solito piuttosto costose.

Sebbene la gamma Arlo offra una serie di sconti, uno dei dispositivi più popolari è il videocitofono wireless, che ha ottenuto uno sconto di 100 sterline nel Regno Unito.

Videocitofono Arlo: risparmio di 100 euro Il videocitofono wireless Arlo Essential è un ottimo modo per proteggere la porta di casa. Grazie allo sconto di 100€, il prezzo è di soli 79,99€. Visualizza offerta

Perch acquistare il videocitofono wireless Arlo?

Il videocitofono wireless Arlo Essential mette una telecamera sulla porta, in modo da poter vedere sempre chi c'è, sia che siate in casa o meno. La telecamera è da 1080p e offre una visuale quadrata. Come per le altre videocamere Arlo, è presente il rilevamento del movimento e il rilevamento audio.

Quando si preme il campanello, è possibile parlare con chiunque si trovi alla porta o utilizzare una serie di messaggi pre-programmati.

Il campanello si collega al Wi-Fi di casa, quindi non è necessario un hub, e sono disponibili accessori aggiuntivi come una suoneria per sentirlo suonare quando non si ha il telefono a portata di mano.

Si tratta di un ottimo campanello video e questa offerta è un vero affare.

Scritto da Chris Hall.