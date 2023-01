Arlo elimina l'archiviazione cloud gratuita per le telecamere più vecchie

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Arlo ha annunciato che, all'inizio del 2024, metterà fine al supporto di alcune delle funzioni più importanti delle sue vecchie telecamere.

Questo fa parte di una nuova "politica di fine vita" e ha implicazioni di vasta portata per coloro che hanno installato nelle loro case i prodotti Arlo più vecchi.

A partire dal 1° aprile 2023, non sarà più garantito che Arlo continui a supportare Arlo Gen 3 o Arlo Pro.

Poi, il 1° gennaio 2023, avverrà il colpo di grazia: Arlo Baby, Arlo Pro 2, Arlo Q, Arlo Q+, Arlo Lights e Audio Doorbell perderanno il supporto continuo.

Forse la perdita maggiore sarà quella che Arlo chiama "legacy video storage", ovvero l'archiviazione video gratuita su cloud di cui erano dotate alcune di queste telecamere.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Come sottolineato da The Verge, ciò significa che i possessori di Arlo Q perderanno, ad esempio, la settimana di archiviazione gratuita che era stata pubblicizzata in modo evidente sulla scatola della telecamera quando era in vendita.

Gli utenti saranno ancora in grado di trasmettere video in live-streaming e di memorizzarli localmente se possiedono una stazione base compatibile (cioè più recente), ma il cambiamento è davvero significativo anche se non lascia tecnicamente nessuno con una telecamera completamente bloccata.

Offerte Arlo per il Black Friday 2022: sconti su Doorbell, Pro 4, Ultra e altro ancora Di Chris Hall · 25 novembre 2022 Le offerte per le telecamere e i campanelli Arlo sono tornate per il Black Friday 2022.

Se possedete una delle videocamere di cui sopra, potete controllare se vi è stata inviata un'e-mail da Arlo in merito alla modifica, in quanto è così che viene inviata la notifica, ma potete anche consultare la nuova politica sul sito web di Arlo qui.

Scritto da Max Freeman-Mills.