L'elegante telecamera Pro 5S 2K di Arlo costa 250 dollari e sarà in vendita a breve

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Arlo ha annunciato la sua ultima telecamera di sicurezza, denominata Pro 5S 2K. Costerà 249,99 dollari e si collegherà al sistema di sicurezza domestica Arlo già esistente.

La nuova telecamera sfrutta il sistema di sicurezza già esistente di Arlo e apporta molte novità. Tra queste, il supporto per la registrazione video in 2K con HDR, nonché un faretto e una sirena integrati per le occasioni in cui è necessario far sentire la propria presenza.

Fa anche parte di un prodotto più ampio, con il sistema di sicurezza domestica supportato da una connessione SecureLink. Secondo Arlo, questo garantisce una connessione solida anche in caso di interruzioni di corrente e di Internet.

A proposito di energia, Arlo sostiene che la telecamera Pro 5S 2K è alimentata con una durata della batteria fino al 30% superiore rispetto alla Arlo Pro 4, con una nuovissima modalità a basso consumo progettata per consentire di ricaricare l'apparecchio meno spesso.

Altre caratteristiche degne di nota sono l'angolo di visione di 160 gradi, la visione notturna a colori e l'audio bidirezionale nel caso in cui sia necessario parlare con qualcuno. Arlo ha inoltre fornito al Pro 5S 2K il supporto per il Wi-Fi a 5GHz o 2,4GHz, per cui ci si può aspettare una connessione più forte rispetto ad altri modelli, il che è sempre una buona notizia per chi ha case più grandi.

Se tutto questo vi sembra qualcosa che volete appendere a casa vostra, potete farlo. Il prodotto sarà in vendita a 249,99 dollari a partire dal 6 dicembre e sarà disponibile presso Best Buy e attraverso il sito web di Arlo. Al momento dell'ordine sarà possibile scegliere tra i colori bianco e nero.

Scritto da Oliver Haslam.