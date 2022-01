Arlo Security System aggiunge sensori multiuso e tastiera NFC per una protezione completa della casa

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Arlo ha annunciato Arlo Security System, l'ultimo pezzo del puzzle per spostare l'azienda dalle telecamere alla sicurezza domestica completa.

Il nuovo sistema vede l'introduzione di un sensore che può essere aggiunto in modalità wireless a finestre o porte, oltre a coprire una gamma di funzioni avanzate.

Il sensore rileverà anche movimento, perdite d'acqua, variazioni di luce o temperatura, fumo o CO2, il che significa che può essere implementato in base alle esigenze del cliente e installato senza fili.

Progettato per l'installazione fai-da-te, Arlo Security System unirà tutti i fili dei prodotti Arlo per una protezione completa della casa, completandola con una tastiera, che è anche il fulcro del sistema.

La tastiera consentirà l'inserimento e il disinserimento, ma integrerà anche più sensori e una sirena, supportando anche l'NFC, il che significa che potrai inserire e disinserire toccando il telefono, il che dovrebbe rendere più facile l'uso.

Arlo afferma che il sistema utilizzerà ArloRF per la connettività per fornire un raggio più lungo e una crittografia più forte, per una maggiore tranquillità.

Oltre al nuovo hardware, Arlo ha anche annunciato che si sta muovendo per supportare Matter , con l'obiettivo di fornire una perfetta compatibilità tra i prodotti per la casa intelligente di diversi marchi.

Arlo Security System sarà compatibile con le videocamere esistenti e funzionerà con i piani di abbonamento Arlo Secure.

Non sappiamo esattamente quando sarà disponibile o per quanto, ma ci aspetteremmo che venga lanciato prima negli Stati Uniti.