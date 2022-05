Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Arlo ha introdotto una telecamera di sicurezza Arlo Go di seconda generazione che funziona sia con LTE che con Wi-Fi. Ha anche il GPS. È stata annunciata negli Stati Uniti alla fine del 2021, ma ora ottiene un lancio più ampio - compreso il Regno Unito.

Se vivi in una zona senza Wi-Fi ma hai ancora accesso alla connettività cellulare, la telecamera Arlo Go 2 LTE/Wi-Fi da 250 dollari potrebbe fare al caso tuo. Può andare su un fienile, un capannone o un altro posto remoto. È dotato di resistenza alle intemperie, registrazione video full HD 1080p e una batteria ricaricabile e sostituibile.

Arlo sostiene che le batterie della fotocamera durano fino a 3 mesi se si utilizza LTE, e fino a 8 mesi se si utilizza Wi-Fi - ma tutto dipende da quanto spesso la fotocamera viene attivata, naturalmente. Altre nuove caratteristiche in Arlo Go 2 includono il GPS in modo da poterlo trovare se lo perdi, un riflettore per gli eventi notturni e un audio aggiornato che ti permette di avere conversazioni in tempo reale.

Tieni presente che la Arlo Go costava 400 dollari quando è stata lanciata, e non supportava il Wi-Fi e registrava solo in 720p.

Le telecamere Arlo supportano i dispositivi Alexa e Google Assistant e funzionano anche con IFTTT.

Arlo

L'unico aspetto negativo di Arlo Go 2 è che hai bisogno di un abbonamento Arlo Secure se vuoi accedere facilmente ai filmati registrati salvati sul cloud o utilizzare il rilevamento di persone, animali e veicoli della telecamera. C'è una prova gratuita di 3 mesi, ma la versione base del servizio costa 3 dollari al mese per una telecamera. Il Go 2 può registrare su una scheda microSD, ma questo significa che dovreste andare a prenderla ogni volta che volete vedere i vostri filmati. No grazie.

Infine, per quella connessione LTE/4G, avrete bisogno di un piano cellulare da Verizon negli Stati Uniti. Si parte da 5 dollari al mese per aggiungere la telecamera a un piano dati condiviso e si sale a 20 dollari al mese per dati illimitati. Arlo promette di rendere l'Arlo Go 2 disponibile attraverso più vettori in qualche momento nel 2022.

Risparmia GRANDE sulle centrali elettriche portatili con la vendita di Natale di EcoFlow Di Pocket-lint International Promotion · 3 Maggio 2022

Nel Regno Unito, l'Arlo Go 2 sarà disponibile per 309,99 sterline con un abbonamento Arlo Secure di 2 anni, esclusivamente nei negozi BT ed EE. La telecamera standalone sarà disponibile per 259,99 sterline direttamente da Arlo.

Scritto da Maggie Tillman. Modifica di Chris Hall.