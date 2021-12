Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple potrebbe reinventare di nuovo il telecomando di Apple TV , integrando la sua tecnologia Touch ID nel controller, secondo un nuovo brevetto.

Come notato per la prima volta da Patently Apple , ad Apple è stato concesso un brevetto per un "televisore che copre il telecomando, i dispositivi domestici, le porte, gli elettrodomestici e altro" con autenticazione biometrica. Si presume che questo telecomando sia per Apple TV, ma Apple potrebbe anche immaginare un telecomando HomeKit con Touch ID.

La confusione deriva dal fatto che il brevetto è in realtà un brevetto di utilità - non un brevetto di design - quindi non ci sono immagini del dispositivo incluse.

Invece, il brevetto descrive l'idea di Apple, principalmente "un sistema biometrico incluso con un telecomando". Il telecomando presenterebbe uno o due sensori Touch ID e potrebbe essere utilizzato per Apple TV o domotica intelligente. Potrebbe anche presentare più tipi di autenticazione biometrica.

Il sistema di sicurezza domestica X-Sense è il regalo di Natale perfetto per la sicurezza della tua famiglia Di Pocket-lint International Promotion · 29 dicembre 2021

Ecco l'estratto del brevetto:

"Un dispositivo elettronico avente almeno un'impostazione operativa, come un'impostazione di potenza, con almeno un primo stato e un secondo stato. Il dispositivo elettronico può anche includere un controllore di accesso che può ricevere dati di stato e dati di autorizzazione da una fonte esterna come come telecomando. Il controller di accesso può abilitare uno stato dell'impostazione operativa al ricevimento di dati di autorizzazione appropriati ricevuti o relativi all'uscita da almeno un sensore biometrico associato al telecomando.

Il brevetto menziona anche la possibile integrazione con le funzionalità di controllo parentale per limitare ciò che i bambini possono fare con il telecomando.

Tieni presente che i brevetti di Apple non sempre si realizzano sotto forma di un prodotto di consumo che puoi acquistare. Tuttavia, è interessante vedere cosa sta immaginando l'azienda con sede a Cupertino, comprese eventuali mosse che potrebbe pianificare nel settore della casa intelligente.