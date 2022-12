Come creare una coppia stereo di altoparlanti Amazon Echo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Uno dei vantaggi di avere più Amazon Echo è la possibilità di utilizzare una configurazione multi-room e di avere la musica in più stanze contemporaneamente. Tuttavia, potreste anche desiderare di creare una coppia di Echo e avere un suono stereo suddiviso tra il diffusore destro e quello sinistro.

La buona notizia è che è possibile fare esattamente questo. Seguendo questa guida potrete configurare due diffusori Echo come una coppia stereo, riproducendo un unico sistema con i canali destro e sinistro divisi tra i due diffusori.

Di cosa avete bisogno?

Due altoparlanti Echo identici e compatibili

Applicazione Amazon Alexa

Per prima cosa, avrete bisogno di due Echo compatibili dello stesso modello. Abbiamo utilizzato gli ultimi modelli di Echo Dot di quinta generazione lanciati nel 2022, uno con l'orologio e uno senza.

Questo procedimento funziona anche con altri modelli. Sono inclusi i seguenti:

Echo (2a, 3a e 4a generazione)

Echo Dot (3a e 4a generazione)

Echo Plus (1a e 2a generazione)

Echo Studio

Echo Show 5 (1a e 2a generazione).

Vale la pena di notare che non è necessario utilizzare necessariamente altoparlanti identici, ma per il bilanciamento dell'audio è meglio utilizzarne due dello stesso tipo. Quindi tecnicamente è possibile accoppiare un Echo Dot di quinta generazione con un modello di quarta generazione, se lo si desidera.

Si presuppone inoltre che siano stati configurati con l'app Alexa e che l'app sia installata. In caso contrario, assicuratevi di configurare gli altoparlanti Echo seguendo le istruzioni in dotazione e, indipendentemente dal fatto che abbiate un telefono Android o un iPhone, assicuratevi di avere installato l'app Alexa.

Un consiglio utile per questa esercitazione: ricordate i nomi degli altoparlanti o rinominateli in qualcosa che ricorderete facilmente, in modo da sapere quali dispositivi volete accoppiare ed evitare di accoppiare per sbaglio quelli sbagliati.

Il processo

Una volta che si è ottenuto ciò che serve e che i due altoparlanti sono online e configurati, aprire l'app Alexa, toccare la scheda "Dispositivi" e trovare uno degli altoparlanti con cui si desidera creare l'accoppiamento stereo. Li troverete sotto la scheda "Echo" o nella stanza in cui li avete raggruppati.

Ora toccate l'altoparlante Echo e, nella schermata successiva, premete l'ingranaggio delle impostazioni nell'angolo dello schermo per accedere alle impostazioni dell'altoparlante. Ora seguite la procedura:

Trovate e selezionate "Coppia stereo/Subwoofer".

Scegliere i due altoparlanti che si desidera accoppiare, toccare "Avanti".

Scegliere il diffusore sinistro e quello destro, toccare "Avanti".

Creare un nome per la coppia e premere "Salva".

Un altro piccolo suggerimento: la scelta del diffusore destro o sinistro dipende da come lo si ascolta. Se si trovano sotto il televisore, rivolti verso di voi, la destra e la sinistra dovrebbero rispecchiarvi. Se devono essere posizionati su entrambi i lati del letto, rivolti nella stessa direzione dell'utente, devono corrispondere ai lati destro e sinistro.

Dopo aver impostato i lati destro e sinistro e aver dato un nome alla coppia, si preme Salva e il gioco è fatto. Sono pronti per essere utilizzati come coppia stereo.

Ora, quando si chiede a uno di questi due diffusori di riprodurre musica, la riprodurranno automaticamente come coppia stereo. Ciò significa che se si utilizza il comando vocale per attirare l'attenzione, verrà avvisato solo uno dei due e che se si tocca per mettere in pausa, riprodurre o regolare il volume con i pulsanti in alto, ciò avverrà su entrambi, come una coppia.

