Quali dispositivi Amazon Echo dispongono di un sensore di temperatura?

(Pocket-lint) - Da qualche tempo Amazon ha aggiunto dei sensori ai dispositivi Echo, ampliando la gamma di funzionalità offerte e permettendo loro di svolgere funzioni che vanno oltre la semplice riproduzione musicale.

Uno dei sensori più interessanti è il sensore di temperatura. Questo sensore è presente in una serie selezionata di dispositivi Echo e potrebbe sorprendere il fatto che non sia disponibile in tutti.

Ecco i dispositivi dotati di sensore di temperatura.

Quali Echo hanno un sensore di temperatura?

Il sensore di temperatura è presente nei seguenti dispositivi:

Echo Plus (3 gen)

Echo (4 gen)

Echo Dot (5 gen)

Echo Dot con orologio (5 gen)

Esatto: nessuno dei dispositivi Echo Show ha un sensore di temperatura integrato.

Come verificare se il vostro Echo è dotato di un sensore di temperatura

Se non sapete quale versione di Echo avete e se è presente nell'elenco, accedete all'app Alexa sul vostro smartphone, trovate l'Echo che vi interessa e toccatelo.

Vedrete la temperatura nella sezione "stato".

Il vero protagonista è l'Echo Dot (5 gen), perché con questo e una spina intelligente è possibile creare facilmente un sistema di riscaldamento termostatato in una stanza con il minimo sforzo.

Cosa si può fare con il sensore di temperatura?

Qui le cose si fanno interessanti, perché può essere davvero utile. In primo luogo, se avete un riscaldamento intelligente collegato ad Alexa, dovrete imparare a distinguere tra questi due sensori quando parlate con Alexa.

Se si dice "Alexa, che temperatura c'è in casa?", Alexa indicherà la temperatura media della casa.

Se invece chiedete all'altoparlante Echo con il sensore di temperatura, vi dirà quale temperatura sta misurando. In questo caso è utile assegnare l'Echo a una stanza nell'app Alexa, perché Alexa riporterà "La temperatura del soggiorno è...", in modo da sapere qual è la temperatura che si sta rilevando.

È possibile creare routine basate sul sensore di temperatura?

Creare una routine basata sul sensore di temperatura è facile e l'app Alexa vi guiderà in questo senso quando toccherete le informazioni sulla temperatura.

Come per le altre routine, avrete la possibilità di specificare il fattore scatenante, in questo caso una temperatura superiore o inferiore a un limite da voi definito, quindi un intervallo di tempo (giorni, ore) e infine l'azione da intraprendere.

Seguite questi passaggi:

Nell'app Alexa, toccare Altro > Routine Toccare il + nell'angolo in alto a destra Assegnare un nome alla routine Alla voce "Quando succede" toccare Smart Home > il dispositivo Echo che si desidera utilizzare Selezionare Sopra/Sotto e la temperatura di attivazione, premere Salva. Selezionare l'intervallo di tempo Aggiungete l'azione che desiderate intraprendere: anche in questo caso potreste voler premere Smart Home per accendere una spina, far accendere il riscaldamento intelligente o accendere un ventilatore collegato.

Scritto da Chris Hall.